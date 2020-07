Il GP d'Ungheria, terza prova del campionato Mondiale 2020 di Formula 1, per la Ferrari è stato un disastro, con entrambe i piloti del Cavallino doppiati dal leader della corsa Lewis Hamilton e con Charles Leclerc finito addirittura fuori dalla zona punti dietro anche alla Haas di Kevin Magnussen. Ma sarebbe potuto andare ancora peggio se Sebastian Vettel non avesse avuto velocità di pensiero e scaltrezza nel cambiare la strategia studiata al muretto per il cambio gomme.

Già, perché, così come deciso per Charles Leclerc, anche per lui i tecnici avevano pensato di sostituire le gomme intermedie con le soft nel momento in cui l'asfalto dell'Hungaroring andava via via asciugandosi. Scelta che, come provato dalle difficoltà del compagno di squadra, avrebbe potuto peggiorare la situazione per la scuderia di Maranello. Ma è stato proprio il quattro volte campione del mondo a far cambiare idea agli strateghi della Ferrari e a farli optare per le gomme medie che gli hanno permesso di portare a casa il sesto posto finale (che se sarebbe anche potuto essere 4° o 5° se non fosse stato ritardato dal traffico sulla pitlane al momento del suo pit-stop).

Dal team radio intercorso tra Sebastian Vettel e il tecnico che lo richiamava ai box si evince proprio come sia stato lo stesso pilota tedesco a "salvare" in qualche modo la sua gara in Ungheria: "Box Sebastian, box per le gomme soft" dice infatti il tecnico Ferrari; "Box per le medie, non credete? Ha appena smesso di piovere" ha risposto Vettel dopo alcuni secondi di silenzio; “Ricevuto, d’accordo per le medie" la chiusa dal muretto Ferrari.