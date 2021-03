La Ferrari c'è. Nessuno si aspettava la prima posizione, ma nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain il primo del Mondiale 2021 il monegasco ha chiuso al quinto posto. Il più veloce è stato Max Verstappen, che dimostra di avere tra le mani una splendida Red Bull, che può cercare di stoppare il dominio della Mercedes. Secondo posto per Bottas, che storicamente in avvio di Mondiale è sempre velocissimo, terzo posto per Lando Norris, che guida una McLaren pronta a sorprendere. Solo quarto Hamilton.

Verstappen vola, la Mercedes (per ora) è dietro

Il pilota olandese dopo aver impressionato nei test un paio di settimane fa si è confermato il più veloce in Bahrain, dove ha dominato la prima sessione di prove libere, che da quest'anno durano solamente un'ora. Verstappen ha messo in riga le Mercedes: Bottas secondo, Hamilton quarto. Molto bene la McLaren che è stata a lungo al comando con Lando Norris, vincitore del duello interno con Ricciardo.

Benino la Ferrari

La mattinata della Ferrari è stata positiva. La vettura è sembrata migliore rispetto a quella della passata stagione, ma la strada è molto lunga. Leclerc si è piazzato al quinto posto ed ha preceduto Sergio Perez, il secondo pilota della Red Bull. Non era scontato che una Ferrari si mettesse davanti a una Red Bull. Sainz invece ha chiuso all'ottavo posto, leggermente in ritardo rispetto al compagno di squadra. Ma lo spagnolo è un pilota più bravo in gara che nel giro secco.

Giovinazzi decimo

Soddisfacente la prestazione dell'Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi, l'unico pilota italiano nel circus, si è piazzato decimo, Kimi Raikkonen invece è undicesimo. Maluccio invece l'Aston Martin – Vettel 12° e Stroll 13° – e l'Alpine, con Ocon e Alonso molto lontani dai migliori. Solo 19° Mick Schumacher, la Haas ha confermato le previsioni della vigilia.