Gasly e Ocon insieme in Alpine dopo essersi odiati: incidenti, foto tagliate e una donna misteriosa Nel Mondiale della Formula 1 2023 Esteban Ocon e Pierre Gasly saranno compagni di squadra in Alpine, tra i due piloti cresciuti insieme e amici fraterni da bambini oggi non corre buon sangue a causa di diversi spiacevoli episodi che li ha visti protagonisti.

A cura di Michele Mazzeo

Nel Mondiale della Formula 1 2023 l'Alpine schiererà i due piloti francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Un grande rischio per la scuderia transalpina dato che com'è noto tra i due, cresciuti insieme fin da bambini, adesso non corre buon sangue. Nati entrambi in Normandia a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro i due classe '96 difatti fin da piccolissimi hanno visto le loro strade incrociarsi e stringere una forte amicizia. Tutto è iniziato dai primi incroci sulle piste coi go-kart e dal sogno in comune, cioè arrivare in Formula 1.

All'età di 7 anni i due erano legatissimi e vivevano quasi in simbiosi: "Nei fine settimana andavamo alle gare insieme, poi lui veniva a casa mia e io a casa sua – ha infatti rivelato un po' di tempo fa Gasly al podcast ‘Beyond The Grid' –. Abbiamo passato momenti fantastici insieme. Quasi come fratelli. Stavamo insieme tutto il tempo. Eravamo davvero amici ma volevamo duellare tra di noi. Era tutto perfetto" ha quindi proseguito l'attuale driver dell'AlphaTauri che il prossimo anno sbarcherà in Alpine parlando del suo rapporto da bambino con Ocon.

Spinti da questa forte amicizia e sana rivalità sportiva, i due talenti francesi hanno scalato insieme le varie categorie dell'automobilismo anche oltre i confini nazionali . Con l'aumento del livello e della posta in gioco però aumentano anche le tensioni, soprattutto dopo diversi duri scontri in gara. Uno in particolare, cioè quello andato in scena a Braga in Portogallo nel 2010 durante la Coppa del Mondo KF3, ha di fatto segnato il punto di rottura di quella che fin lì era sembrata una fraterna amicizia:

"Esteban ha letteralmente tagliato la pista, ha attraversato l'erba e mi ha colpito – ha infatti raccontato Gasly –. Stavo per partire terzo e questo non gli è piaciuto molto. Mi ha mandato in testacoda. Diciamo che sono successe tante cose che non ho apprezzato molto. E da quella gara le cose tra di noi hanno cominciato ad andare sempre più storte. Rispetto le persone che mi rispettano ma se un giorno non rispettano più, non rispetto più la persona. Sono stato deluso più di una volta" ha infine chiosato a riguardo il futuro pilota dell'Alpine.

Sul motivo per il quale si è rotta l'amicizia tra Gasly e Ocon da qualche tempo circola anche una versione alternativa alimentata da diverse riviste di gossip d'Oltralpe (riportata però solo come voci di corridoio ma mai confermate) e palesata in diretta TV da Ralf Schumacher (creando grande clamore sui social): l'ex pilota F1 (zio di Mick, oggi grande amico di Ocon) durante una trasmissione su Sky Deutschland ha infatti rivelato che i due hanno smesso di essere amici perché Gasly da adolescente ha "rubato" la ragazza di Ocon.

Qualunque sia il motivo, ciò che è certo è che da quel momento i rapporti tra i due si sono raffreddati sempre di più nonostante progredissero parallelamente nella loro ascesa nel mondo del motorsport, pur percorrendo strade diverse (uno nel Junior Team Red Bull, l'altro nell'alveo dei piloti Mercedes), fino a realizzare entrambi quel sogno che condividevano da bambini. Nel 2016 è stato Esteban Ocon il primo dei due ad esordire in Formula 1, l'anno successivo è stato invece il turno di Pierre Gasly. Quando si sono ritrovati nel campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo però ormai i rapporti erano gelidi: i due si ignorano e ognuno va per la sua strada.

A testimonianza del fatto che l'astio tra i due è ancora elevato c'è il loro particolare comportamento sui social network prima che l'Alpine decidesse di farli diventare compagni di box: nessuno si è complimentato con l'altro al momento della sua prima (e fin qui unica) vittoria in F1 (Gasly a Monza nel 2020 e Ocon in Ungheria nel 2021) ma soprattutto è accaduto più volte che i due pubblicassero la stesso foto "tagliando" però il rivale. E in più, Ocon (che non ha mai voluto parlare pubblicamente dei dettagli del suo rapporto con Gasly) avrebbe anche tentato di dissuadere l'Alpine dall'ingaggiare l'ex amico sponsorizzando al suo posto Mick Schumacher.

Arrivata la notizia che nel Mondiale di Formula 1 2023 saranno compagni di squadra ovviamente i due hanno cercato di smorzare i toni riguardo alle tensioni che ci sono state in passato mostrandosi pronti a buttarsi alle spalle tutto per il bene dell'Alpine mostrandosi anche insieme sorridenti sui social network. Conoscendo i trascorsi non idilliaci tra i due però nel paddock ci si chiede come faranno a lavorare di squadra a partire dal prossimo anno e se il team principal Otmar Szafnauer riuscirà a tenere lontano dalla pista l'astio tra i due driver.