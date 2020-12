Fiat Chrysler e PSA superano l’ultimo, importante, ostacolo sul percorso verso la fusione che darà vita a Stellantis, il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo. La Commissione Europea di Bruxelles ha, infatti, approvato l’accordo di fusione tra i due gruppi in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista per il 2 febbraio 2021. C'è però una condizione che FCA e PSA dovranno rispettare affinché il via libera della Commissione diventi definito: l'ok alla fusione è infatti condizionato al rispetto degli impegni presi da entrambe le società per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali.

Nello specifico i due gruppi, difatti, si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra Psa e Toyota per quanto concerne i piccoli veicoli commerciali leggeri nonché ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli.

A tal proposito il vicepresidente esecutivo e commissario UE alla Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato: “L’accesso a un mercato competitivo per i piccoli veicoli commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa. Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot perché i loro impegni faciliteranno l’ingresso e l’espansione nel mercato dei piccoli veicoli commerciali. Negli altri mercati in cui i due produttori automobilistici sono attualmente attivi, la concorrenza rimarrà vivace dopo la fusione”.

Dopo l'ok dell'antitrust dunque la prossima tappa del processo che porterà alla nascita di Stellantis è quella del 4 gennaio 2021 quando gli azionisti di entrambe le aziende si riuniranno separatamente per approvare la transazione. Se tutto filerà liscio non dovrebbero esserci più ostacoli con la la chiusura della fusione che arriverebbe entro la fine del primo trimestre 2021 come da previsioni.