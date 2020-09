Attualmente impegnato in Lamborghini, dove ricopre la prestigiosa carica di presidente ed amministratore delegato, Stefano Domenicali sarebbe ad un passo da una nuova ed affascinante esperienza professionale. Secondo ‘RaceFans', il 55enne dirigente imolese dovrebbe infatti prendere il posto di Chase Carey come CEO della Formula 1. La notizia non è ancora ufficiale e pare non sia stato ancora firmato nessun accordo, ma le indiscrezioni parlano di un'intesa di massima già trovata tra Domenicali e la Liberty Media di John Malone: società americana proprietaria della squadra di baseball Atlanta Braves e, soprattutto, a capo della Formula One Group.

L'ex team principal della Ferrari sarebbe quindi vicino a lasciare Lamborghini per fare ritorno nel mondo delle corse, colorando di rosso Ferrari anche l'organigramma della Formula Uno dopo la nomina a capo della FIA, nel marzo 2009, di un altro ex dirigente del Cavallino: Jean Todt. Il passaggio di consegne tra Carey e Domenicali dovrebbe avvenire prima del termine di questa stagione, con l'attuale CEO che rimarrebbe comunque in F1 con altri incarichi.

Le delusioni in Ferrari e le voci su un suo possibile ritorno a Maranello

Entrato a far parte della Scuderia di Maranello nel 1991 e protagonista all'interno del box Ferrari dal 2008 al 2014 (proprio dopo l'addio di Todt), Domenicali non ha avuto grande fortuna durante il suo lavoro al ‘muretto'. Sotto la sua gestione, il team Ferrari ha infatti soltanto sfiorato la vittoria nel Mondiale raccogliendo solo i tre secondi posti di Alonso e quello di Felipe Massa.

"Tornare in Ferrari? Di vero c’è che sono presidente della commissione Fia per le vetture monoposto. E che resto un appassionato di F1. Ma rimango dove sono – spiegò Domenicali nello scorso aprile al ‘Corriere della Sera' – Quando si parla di Ferrari le notizie diventano incontrollabili. Conosco Elkann da anni, conosco quell’ambiente da una vita. Certo che ci parliamo, ci confrontiamo sui temi chiave del mondo automobilistico. Ma l’ipotesi di tornare a Maranello resta un pettegolezzo senza fondamento".