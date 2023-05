Formula E 2023, oggi la gara dell’ePrix Monaco in diretta: a che ora e dove vederla in TV Oggi a Monte Carlo in scena la gara dell’ePrix di Monaco della Formula E 2023: orario partenza e dove vederla in diretta TV e in live streaming su Sky, NOW e in chiaro gratis su Mediaset.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Formula E torna in pista sul leggendario circuito cittadino di Monte Carlo per l'ePrix di Monaco, nono round del Mondiale 2023. Dopo il doppio appuntamento di Berlino dunque il campionato per auto elettriche si sposta in Costa Azzurra dove tutto il programma dalle prove libere alle qualifiche fino alla gara si svolge in un'unica giornata, quella di oggi. La partenza della corsa tra le strade del Principato è fissata alle ore 15 ed è possibile vederla in diretta TV e live streaming su Sky e in chiaro gratis su Italia 1.

Formula E a Monte Carlo 2023, a che ora inizia la gara di oggi

La gara dell'ePrix di Monaco della Formula E 2023 inizia alle ore 15:00 (ora italiana). Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito cittadino di Monte Carlo per giocarsi la vittoria nella nona corsa stagionale del mondiale elettrico.

Formula E oggi a Monaco : dove vederla in tv e live streaming su Sky e Mediaset

La gara dell'ePrix di Monaco della Formula E 2023 si può vedere in diretta TV su Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 206 del decoder satellitare). La corsa della Formula E che si tiene nel Principato si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, su NOW. La gara dell'ePrix di Monte Carlo si può vedere in diretta anche gratis in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Il percorso dell'e-Prix di Monaco 2023: le caratteristiche del tracciato

Come accaduto nelle ultime due edizioni l'ePrix della Formula E che si svolge nel Principato di Monaco si disputa sullo stesso tracciato utilizzato per il celeberrimo GP di Formula 1. I bolidi elettrici si sfidano dunque sul circuito che si snoda per le strade di Monte Carlo affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Sainte Devote, Antony Noghes, Tabaccaio, Rascasse. Un tracciato in cui la carreggiata stretta non facilita i sorpassi e sul quale bisognerà fare dunque massima attenzione per evitare collisioni.