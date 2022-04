Formula 1, la Ferrari vola sul bagnato nelle prove libere 1 del GP di Imola: Leclerc 1° e Sainz 2° Le Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 2022 a Imola: Leclerc con le intermedie sul bagnato precede Sainz. Verstappen 3° ma staccato di un secondo e mezzo.

A cura di Michele Mazzeo

Le Ferrari dominano la prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna di Formula 1 2022 disputate su pista bagnata a causa della copiosa pioggia scesa per tutta la mattina sul tracciato dell'Autodromo di Imola. Nel finale di queste FP1 infatti Charles Leclerc su gomme intermedie ha piazzato un incredibile 1:29.402 che gli permette di chiudere abbondantemente in testa alla classifica dei tempi davanti al compagno di squadra Carlos Sainz staccato di oltre otto decimi.

In grande difficoltà il campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua Red Bull chiude in terza posizione ma con un ritardo di quasi un secondo e mezzo dal monegasco del Cavallino. Sotto la pioggia a Imola sorprendono le Haas con Magnussen e Mick Schumacher che chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto davanti all'altra Red Bull di Perez.

Disastroso avvio del GP dell'Emilia Romagna per la Mercedes con George Russell che termina queste FP1 con il 10° tempo e Lewis Hamilton addirittura con la terzultima prestazione cronometrica. Peggio del sette volte iridato solo Zhou e Latifi.

F1 GP Emilia Romagna 2022, i risultati delle FP1 a Imola