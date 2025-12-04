Formula 1, GP Abu Dhabi: gli orari TV8 e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara F1 dell’ultimo Gran Premio stagionale sul circuito di Yas Marina.

Ultimo GP dell'anno per la Formula 1 che dopo Losail torna subito in pista per il round conclusivo del Mondiale 2025 facendo tappa come di consueto negli Emirati Arabi: da venerdì 5 a domenica 7 dicembre sul circuito di Yas Marina va infatti in scena il Gran Premio di Abu Dhabi in cui si deciderà la lotta per il titolo iridato tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Il programma dell'atto finale della F1 2025 è quello canonico: si apre venerdì con le prime due sessioni di prove libere, si prosegue poi sabato con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna gli ultimi punti validi per le classifiche iridate e incoronerà dunque il nuovo campione del mondo.

A causa del fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Yas Marina non saranno quelli consueti. L'intero programma del GP di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la gara di Losail che ha rimescolato la classifica, già dal venerdì tutti i riflettori saranno puntati sulle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e sulla Red Bull di Max Verstappen per capire chi, sul tracciato di Yas Marina, si adatterà meglio e se tanto l'olandese quanto l'australiano hanno realmente le potenzialità per provare a compiere l'impresa recuperando rispettivamente 12 e 16 punti al britannico che guida la graduatoria iridata. Da tenere sotto osservazione anche le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che potrebbero essere le vere variabili impazzite della lotta a tre per il titolo.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi

Venerdì 5 dicembre

10.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

14.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

15.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

14.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP ABU DHABI F1 SU TV8

Sabato 6 dicembre

17.30: differita Qualifiche Formula 1 (TV8 e tv8.it)

17.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Abu Dhabi F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena sul circuito di Yas Marina sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené.

Le qualifiche e la gara F1 del GP di Abu Dhabi si possono vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 17:30 del sabato e dalle ore 17:00 della domenica.