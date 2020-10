L'emergenza coronavirus stravolgerà inevitabilmente anche il Mondiale 2021 di Formula 1. Dopo aver stravolto la stagione attualmente in corso infatti gli organizzatori del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo stanno lavorando alacremente per definire il calendario della prossima stagione e a metà ottobre dovrebbero annunciarne una prima bozza provvisoria. Si dovrebbe partire ancora una volta da Melbourne a Marzo con il GP d'Australia, come confermato dal Ceo della Australian Grand Prix Corporation, società promotrice dell'evento.

Il Gran Premio d'Australia è la prima tappa del calendario della Formula 1 ormai da diversi anni ormai. Tuttavia, nel marzo di quest'anno, la gara di Melbourne è stata annullata poche ore prima dell'inizio delle prime prove libere, con il pubblico già numeroso davanti ai cancelli chiusi dell'Albert Park, dopo che alcuni meccanici della McLaren sono risultati positivi al Covid-19. E fino ad oggi c'era stata una diffusa incertezza sul fatto che l'Australia sarebbe stata inclusa nel programma di F1 del 2021 a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso.

Ma adesso il GP australiano è pronto a riprendere il suo ruolo di apripista nel calendario del Mondiale 2021 di Formula 1. In un'intervista rilasciata a Speedcafe infatti Andrew Westacott, numero uno del comitato promotore dell'evento, ha detto a riguardo: "Per quanto ne so, la Formula 1 vuole rilasciare il calendario provvisorio per la stagione 2021 a metà ottobre. Ciò significa che Melbourne sarà nel calendario provvisorio come apertura della stagione a marzo del prossimo anno. E saremo anche pronti a ricevere gli spettatori all'Albert Park".