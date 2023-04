Ferrari sul podio nell’Hypercar nella 6 Ore di Portimao: vince Toyota davanti alla 499P numero #50 La 6 Ore di Portimao del WEC 2023 per la Ferrari si chiude con una seconda posizione alle spalle della Toyota nella classe Hypercar. A salire sul podio è ancora una volta la 499P numero #50, sesta l’altra vettura del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari compie un altro passo avanti nella classe regina del WEC 2023. Dopo il terzo posto al debutto nel Mondiale Endurance infatti la 499P numero #50 conquista la seconda posizione tra le Hypercar nella 6 Ore di Portimao. A vincere sul circuito lusitano è stata ancora una volta il Team Toyota Gazoo Racing, questa volta con la vettura numero #8 al volante della quale si sono alternati Hartley, Buemi e Hirakawa. La squadra giapponese, che ha perso l'altra sua vettura (la numero #7) per problemi tecnici (costretta a rientrare ai box per il cambio dell'albero di trasmissione), ha preceduto la rossa guidata da Fuoco, Molina e Nielsen, e la Porsche di Estre, Lotterer e Vanthoor. Chiude in sesta posizione invece l'altra Ferrari (la numero #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi) che ha avuto problemi ai freni dopo l'ultimo pit-stop.

Nella classe LMP2 è invece il Team United Autosports a dominare la 6 Ore di Portimao con una doppietta che ha visto la vettura #23 e quella #22 arrivare in parata al traguardo. Combattutissima invece la gara della classe GTE con una serrata lotta durata fino all'ultima curva dell'ultimo giro con la vittoria della Corvette davanti alla Ferrari numero #83 al cui volante si sono alternati Luis Perez Compac, lilou Wadoux e Alessio Rovera (protagonista della battaglia finale con l'olandese Nicky Catsburg).

L'ordine d'arrivo della classe Hypercar nella 6 Ore di Portimao del WEC 2023

#8 Toyota #50 Ferrari +1L #6 Porsche #2 Cadillac +2L #94 Peugeot #51 Ferrari +3L #93 Peugeot #708 Glickenhaus +5L #7 Toyota +7L #5 Porsche +33L

L'ordine d'arrivo della classe LMP2 nella 6 Ore di Portimao del WEC 2023

#23 United Autosports #22 United Autosports +0.684 #41 Team WRT +5.272 #63 Prema Racing +17.865 #48 Team Jota +31.723

L'ordine d'arrivo della classe LM-GTE AM nella 6 Ore di Portimao del WEC 2023