Ferrari da favola alla 24 Ore di Le Mans, è doppietta in qualifica: Fuoco fa la pole, Pier Guidi 2° Fantastica doppietta per la Ferrari nelle qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2023: Antonio Fuoco conquista la pole position davanti all’altra 499P guidata da Alessandro Pier Guidi. Battute le favoritissime Toyota.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari festeggia il ritorno dopo oltre 50 anni nella classe regina della 24 Ore di Le Mans come meglio non poteva. Nell'Hyperpole le due hypercar di Maranello sono le più veloci con Antonio Fuoco che conquista la pole position per la gara che prenderà il via sabato 10 giugno alle ore 16. Alle sue spalle l'altra vettura del Cavallino guidata da Alessandro Pier Guidi staccata di sette decimi che impreziosisce la giornata del team AF Corse al termine di una qualifica interrotta con una bandiera rossa a causa di un principio d'incendio di cui è stata vittima una delle Cadillac in pista.

Battute dunque in qualifica le favoritissime Toyota del team Gazoo che si devono accontentare della terza e della quinta casella della griglia di partenza nell'appuntamento più importante del WEC 2023. Al terzo posto si è infatti classificato Brendon Hartley con l'hypercar della casa giapponese numero #8, solo quinto invece Kamuy Kobayashi con la vettura numero #7 preceduto anche dalla Porsche del Team Penske guidata da Felipe Nasr.

La griglia di partenza della classe Hypercar della 24 Ore di Le Mans 2023