F1, prove libere 2 GP Silverstone: Verstappen il più veloce davanti alle Ferrari, ma è un warm-up Max Verstappen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna a Silverstone, 10° round del Mondiale di F1 2021. Ottima prove per le Ferrari con Charles Leclerc 2° e Carlos Sainz 3°. A causa del cambio di programma per l’inserimento della Sprint Race al sabato pomeriggio, in queste FP2 nessuno ha attaccato il tempo trasformando di fatto la sessione in un warm-up in vista della mini-gara di 100 km che assegnerà la pole position.

A cura di Michele Mazzeo

In una FP2 del GP della Gran Bretagna anomala, più simile ad un warm-up in vista della Qualifica Sprint di oggi, Max Verstappen ha comunque fatto segnare la miglior prestazione cronometrica precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lontane invece le Mercedes con Lewis Hamilton (che partirà davanti a tutti nella Sprint Race che farà il suo debutto in Formula 1 nel pomeriggio) 8° e Valtteri Bottas 9° dietro anche all'Alpine di Ocon, all'altra Red Bull di Sergio Perez e alle McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Va detto che ancora più che nelle altre sessioni di prove libere, i tempi effettuati in queste FP2 del GP della Gran Bretagna sono da prendere con le pinze. Dato lo stravolgimento del programma del week end a causa dell'inserimento della Qualifica Sprint Race al sabato pomeriggio, infatti, la seconda e ultima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone ha visto piloti e team alla ricerca dell'assetto giusto (simulazione passo gara, test degli pneumatici con diversi carichi di carburante, ecc) senza effettuare una vera e propria simulazione di qualifica con gomme soft nuove divenuta inutile alla luce del fatto che le qualifiche tradizionali che puntano sul giro veloce sono già andate in scena ieri.

Risultati e tempi delle FP2 del GP della Gran Bretagna a Silverstone di Formula 1 2021