F1 GP Brasile 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Brasile della Formula 1 2023 ad Interlagos: il programma con date e orari delle sessioni in pista del ventesimo weekend di gara della stagione (l’ultimo con la Sprint Race) e le caratteristiche del Circuito Jose Carlos Pace di San Paolo su cui corre la F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la gara messicana il Mondiale di Formula 1 2023 approda in Sudamerica per il terzo dei quattro gran premi consecutivi nel continente americano: da venerdì 3 a domenica 5 novembre sul circuito Josè Carlos Pace di San Paolo, il leggendario tracciato di Interlagos, va infatti in scena il GP del Brasile.

Il programma della ventesima tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend texano ci sarà la sesta e ultima Sprint Race dell'anno: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la Sprint Shootout per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 71 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario stravolti anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato brasiliano che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio del Brasile della Formula 1 2023 sarà trasmesso in diretta TV e live streaming su Sky mentre qualifiche, Sprint Race e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Con la questione titoli iridati già abbondantemente chiusa sia dalla Red Bull che da Max Verstappen, tutti i riflettori nel weekend brasiliano saranno puntati soprattutto sulle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz in lotta tra loro per la seconda posizione nel mondiale costruttori. Un occhio di riguardo anche per Sergio Perez che deve riconquistare la fiducia della Red Bull dopo le deludentissime ultime prestazioni (culminate nell'incidente con Leclerc costato il ritiro alla curva 1 nel GP di casa a Città del Messico) e non perdere ulteriore terreno da Hamilton che sta minacciando pericolosamente il suo secondo posto nella classifica piloti.

Le prove libere e le qualifiche al venerdì

Le prove libere del Gran Premio del Brasile iniziano venerdì 3 novembre 2023: le FP1 ad Interlagos sono in programma alle ore 15:30 (ora italiana). Nella prima serata italiana si passa quindi alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia quando in Italia saranno le ore 19:00. Prove libere e Qualifiche si possono vedere in diretta TV solo su Sky mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Qualifica Shootout e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP del Brasile della Formula 1 2023 prosegue sabato 4 novembre con la Qualifica della Sprint Race (la Sprint Shootout) che comincia alle ore 15:00 italiane. Questa decreta la griglia della sesta e ultima Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 19:30 (ora italiana) e durerà poco meno di un'ora. Le Qualifiche Shootout e la Gara Sprint del GP del Brasile di scena al sabato sul circuito di Interlagos saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 5 novembre 2023 sul circuito di Interlagos va invece in scena la gara del GP del Brasile di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 18:00 (ora italiana). La diretta della gara brasiliana della F1 sarà visibile sui canali Sky, mentre in chiaro su TV8 si potrà vedere in differita.

Il circuito di Interlagos a San Paolo

Anche nel 2023 il Mondiale della Formula 1 fa tappa su uno dei circuiti storici della Formula 1 come l'Autodromo José Carlos Pace situato nel quartiere Interlagos della città brasiliana di San Paolo, uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo su cui si corre ancora. Il leggendario impianto ospiterà infatti il Gran Premio del Brasile in programma dal 3 al 5 novembre.

Il tracciato è caratterizzato da diversi saliscendi che impegnano particolarmente i piloti e da diverse zone in cui è possibile tentare il sorpasso: alla curva 1, per esempio, o alla staccata della curva 4, oltre che sul rettilineo dei box e sulla "Reta Oposta" dove si può utilizzare il DRS.

La pista misura 4.309 metri e in gara si percorrono 71 giri (24 invece i giri percorsi nella Sprint Race del sabato), per una distanza complessiva di 305,91 km. Il layout della pista richiede un elevato carico aerodinamico per affrontare al meglio il tratto guidato, con le curve lente, ma anche un assetto che possa consentire buone velocità di punta. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati.

Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Interlagos è un circuito mediamente impegnativo. Durante ogni giro della pista brasiliana i freni vengono utilizzati appena 7 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 359 km/h a 132 km/h in 2,44 secondi durante i quali percorrono 145 metri.

A detenere il record di vittorie in Formula 1 a Interlagos è Michael Schumacher che ne ha conquistate quattro. Tra quelli in attività il primatista è Lewis Hamilton a quota tre successi sul tracciato brasiliano. Il record della pista in gara appartiene invece a Valtteri Bottas che nel 2018 è riuscito a fermare il cronometro sull'1:10.540.