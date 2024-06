È morto Guido Mancini, il mago dietro i piloti MotoGP: storico meccanico di Valentino Rossi e Capirossi

video suggerito

Tristissima notizia per il mondo del motociclismo. Il leggendario Guido Mancini è morto all'età di 87 anni dopo un lungo ricovero in ospedale. Il "Mago Mancini" (così si intitola anche il docufilm sulla sua vita uscito nel 2016 e disponibile su su Netflix, Amazon Prime Video e Duke Video) è stato fondamentale in avvio di carriera per molti dei piloti italiani che hanno fatto la storia della MotoGP a partire dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi, di cui è stato il primo meccanico: "Era un capo tecnico vecchio stile, con tanta esperienza, abituato a far crescere i piloti giovani. Mi ha spiegato un sacco di cose e come usare il due tempi per far rendere la moto al massimo" ha ricordato difatti recentemente il ‘Dottore' parlando di quella che era una figura mitologica per gli appassionati di motociclismo di qualunque generazione.

Guido Mancini infatti, nella sua lunga vita dedicata quasi interamente alle moto, non ha avuto a che fare solo con un giovanissimo Valentino Rossi. Tanti difatti i ragazzini che quando ancora sognavano di arrivare nel Motomondiale hanno avuto la fortuna di incrociarlo sul proprio cammino. Su tutti Loris Capirossi (con cui ha lavorato poi anche quando è approdato ai massimi livelli), ma poi anche Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e Romano Fenati.

"Il Mago" (o "Guiden", come veniva chiamato nei box) sapeva infatti unire la sua anima da tecnico (aveva iniziato a 18 anni negli anni '60 al reparto corse della Benelli, per poi passare alla MotoBi mentre gestiva la piccola officina di riparazione moto, scooter e biciclette sotto casa) creatore della Sandroni 125 (moto costruita interamente da lui con cui Valentino Rossi ha debuttato in un Gran Premio nel 1994) a quella da pilota avendo corso in moto da sempre (ottenendo anche tante vittorie in diverse competizioni) con anche 10 gare disputate nel Motomondiale tra il 1973 e il 1980.

