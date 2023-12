Djokovic e la Serbia festeggiano il Capodanno in campo alla United Cup: scene surreali a Perth Novak Djokovic ha vinto singolare e doppio misto nella United Cup. Dopo aver vinto in coppia con Olga Danilovic, il numero 1 ATP ha deciso di rimanere in campo con tutta la squadra per aspettare la mezzanotte a Perth. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione 2024 del tennis è già iniziata, e ha preso il via nel 2023! A Perth si sta giocando la United Cup e in campo nell'ultimo giorno dell'anno è sceso in campo anche Novak Djokovic, che dopo aver vinto singolare e doppio misto è rimasto in campo e ha festeggiato l'avvio del nuovo anno sul campo centrale con compagni di squadra e spettatori.

La United Cup è una manifestazione nata da qualche anno e che vede giocare in tandem un giocatore e una giocatrice. La Serbia schiera Novak Djokovic e Olga Danilovic. Va da sé che con il numero uno in squadra la Serbia è in automatico una delle grandi favorite. Djokovic ha iniziato la nuova annata cedendo appena cinque games a Zhang, sconfitto 6-3 6-2 con il cinese che ha perso dodici degli ultimi tredici giochi. 1-0 Serbia.

La Cina ha rimesso le cose in parità con il singolare femminile vinto da Qinwen Zheng, che ha regolato con un altrettanto secco 6-4 6-2 Danilovic. Il doppio ha deciso il match tra Serbia e Cina. Djokovic e Danilovic hanno dovuto faticare e non poco per imporsi. La Cina vince il primo set (6-4), la Serbia il secondo (6-1) e si va al super tie-break, che Djokovic e Danilovic vincono per 10 punti a 6.

Leggi anche La Formula 1 correrà a Madrid dal 2026: nel nuovo circuito cittadino spunta una rotatoria

La Serbia ha conquistato il doppio e così il successo sulla Cina. Djokovic incamera punti buoni per la classifica ATP. Novak, sempre pronto a incrementare il vantaggio su Alcaraz, Medvedev e Sinner, quando è finito l'incontro di doppio durante l'intervista ha guardato l'orologio del giornalista e vedendo che mancava poco alla mezzanotte australiana ha deciso di non rientrare negli spogliatoi.

Così ha chiesto ai suoi compagni di squadra, oltre che allo staff tecnico, di aspettare la mezzanotte e tutti assieme hanno effettuato il countdown canonico e quando è scoccata la mezzanotte il numero uno del mondo e tutta la Serbia hanno celebrato l'arrivo del nuovo anno. Auguri a tutti da parte di Djokovic, che sogna il Golden Slam – lo realizzerà se farà il Grande Slam e vincerà l'oro olimpico.