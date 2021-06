La lite in pista con Danilo Petrucci nelle qualifiche ha condizionato il week end del GP di Germania di Enea Bastianiani. Il pilota del team Avintia, per la manovra effettuata al sabato in Q1, si è visto infliggere una penalità di tre posizioni nella griglia di partenza dell'ottava gara stagionale della MotoGP, ma a far arrabbiare il campione in carica della Moto2 è stata soprattutto la reazione di Petrucci che gli ha anche rivolto un gestaccio durante le qualifiche mostrandogli il dito medio.

La penalità inflittagli dalla Direzione di Gara, secondo Bastianini, ha condizionato la sua gara termina fuori dalla zona punti: "Un po’ ha influito, anche perché c’è da capire perché io parto bene ma quando metto la seconda finisco indietro. Sarebbe stato importante essere più avanti perché magari riuscivo a prendere il passo di quelli davanti".

Ma, al termine della gara del Sachsenring, conclusa con un deludente sedicesimo posto, Bastianini è voluto ritornare anche su quanto avvenuto in qualifica con il connazionale del team KTM Tech3:

"Ci sono rimasto male perché non ho fatto niente – ha detto infatti a riguardo il rookie del team Avintia che dal prossimo anno correrà con il team Gresini -. Alla fine io ero entrato, stavo facendo il giro, ho perso il posteriore e ho visto che dietro c’erano Lecuona e Binder. Li ho fatti passare. Io – ha poi aggiunto il 23enne romagnolo – non volevo danneggiare nessuno e non penso nemmeno di averlo danneggiato tanto. Tra l’altro la sua – ha infine concluso Bastianini riferendosi alla reazione di Danilo Petrucci – è stata una reazione esagerata, credo che lui debba ritrovare un po’ di serenità. Dice che io ho dormito, ma mi sa che lui sta dormendo da inizio stagione" la stoccata finale rivolta al collega ternano.