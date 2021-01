Fausto Gresini prosegue la sua battaglia contro il Covid-19 dopo il ricovero d'urgenza in ospedale del 26 dicembre e il successivo trasferimento nel più attrezzato reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Il patron del team di MotoGP dopo essersi svegliato dal coma indotto è stato sottoposto ad una nuova tracheotomia (operazione di prassi per chi è intubato da dieci giorni) per facilitare la sua respirazione dato l'apporto di ossigeno ancora insufficiente.

Il 59enne imolese, due volte vincitore del titolo di campione del mondo nella classe 125cc, sedato e in stato di semi-coscienza è adesso in condizioni stabili. Ad aggiornare sulle condizioni di Fausto Gresini è stato il figlio Lorenzo tramite un post pubblicato sui social network a corredo di una foto che lo ritrae da piccolo in braccio al padre costretto in questo momento a lottare contro il coronavirus in un letto d'ospedale in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni dopo la positività al virus riscontrata nei giorni precedenti il Natale.

"Piccolo aggiornamento sulle condizioni di babbo – ha scritto infatti il figlio Lorenzo sul proprio profilo Facebook –, è stato sottoposto a tracheotomia (in questi casi è prassi che dopo una decina di giorni di intubazione si proceda con tale operazione) al momento è stabile e sedato in stato di semi-coscienza. Colgo l'occasione – ha infine concluso il figlio del 59enne imolese ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna – per ringraziare le persone che ci sono vicine e chiedo scusa se a volte non riusciamo a rispondere a tutti".