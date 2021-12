Chi vince il Mondiale di Formula 1 tra Verstappen e Hamilton: cosa succede se arrivano a pari punti Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbero chiudere la stagione a pari punti in classifica anche dopo l’ultima gara di Abu Dhabi. Cosa succede in quel caso? Chi vincerebbe il titolo Mondiale di Formula 1 2021?

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una lotta serrata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è il momento della resa dei conti. Per la seconda volta nella storia due piloti arrivano a pari punti in classifica all'ultimo gran premio della stagione e tutto verrà deciso nella gara di domenica 12 dicembre del GP di Abu Dhabi. Ma non è detto che la pista basti a decretare il campione del Mondiale di Formula 1 2021. Esiste infatti l'ipotesi che i due grandi rivali si trovino a pari punti anche dopo l'ultima corsa dell'anno e a quel punto per l'assegnazione del titolo verranno presi in esame altri criteri.

Hamilton e Verstappen a pari punti nella classifica di Formula 1

Una vittoria sul circuito di Yas Marina per Hamilton o Verstappen vorrebbe dire laurearsi campione del mondo, ma qualora nessuno dei due riuscisse a tagliare il traguardo per primo l'attuale parità in classifica potrebbe proseguire anche dopo la gara. Nello specifico sono due le combinazioni di risultati del GP di Abu Dhabi che regalerebbero tale scenario:

se Hamilton e Verstappen conquistano entrambi zero punti non riuscendo a finire la gara o chiudendo dall'11° posto in poi

se Hamilton o Verstappen chiudono al 9° posto con il rivale che termina in 10ª posizione effettuando il giro più veloce della gara

Cosa succede se c'è parità in classifica piloti al termine della stagione

Cosa succede se Hamilton e Verstappen hanno gli stessi punti in classifica anche dopo la gara di Abu Dhabi? Come prevede il regolamento della Formula 1, in caso di parità per decretare il nuovo campione del mondo viene preso in esame il numero di vittorie ottenute nelle singole gare in stagione dai due piloti che condividono la vetta della graduatoria.

Chi vince il Mondiale di Formula 1 2021 se si arriva a pari punti dopo il GP di Abu Dhabi

Dunque, chi vince il titolo Mondiale di Formula 1 2021 se Hamilton e Verstappen terminano la stagione a pari punti nella classifica piloti? In questo caso specifico si andrebbe quindi a vedere quante vittorie ha conquistato quest'anno l'olandese e quante invece sono quelle centrate dal britannico. Ad oggi sono 9 i successi del pilota Red Bull contro gli 8 del driver della Mercedes. Considerando quindi che qualora Hamilton vincesse l'ultima gara di Abu Dhabi non potrebbe esservi parità in classifica, è certo che in caso di arrivo a pari punti anche dopo l'ultima gara a conquistare il titolo iridato sarebbe Max Verstappen.