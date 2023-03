Chi è Logan Sargeant, il pilota americano di F1 che proverà a riportare in alto la Williams Loris Sargeant è il nuovo pilota della Williams in Formula 1 insieme ad Albon: statunitense, è al suo esordio nel Circus dopo le vittorie in Formula 3 e la superlicenza F1 conquistata in Formula 2.

A cura di Alessio Morra

Dopo otto anni un pilota americano sarà sulla griglia di partenza della Formula 1. Il prescelto viene dalla Florida, ha 22 anni, si chiama Logan Hunter Sargeant e correrà per la Williams, che ha investito su di lui e lo ha scelto per affiancare il tailandese Albon. In tanti erano e forse sono ancora scettici, ma nei test del Bahrain Sargeant è partito con il piede giusto ed è pronto a sorprendere in questo Mondiale 2023.

Chi è Logan Sergeant, pilota americano in Formula 1

Lo chiamano il ‘Sergente’. Perché in inglese si scrive Sergeant. L’assonanza è forte, la differenza sta in una lettera. Ma al di là di questo dibattito dialettico Logan Sargeant, classe 2000, ha tanta voglia di stupire. Il posto nel Circus se l’è conquistato con le unghie e con i denti e lo ha ottenuto grazie al quinto posto nel Gp di Abu Dhabi 2022 di Formula 2 che gli è valso la super-licenza, requisito necessario per correre in Formula 1.

Il pilota americano si è classificato al 4° posto nel Mondiale di Formula 2 del 2022.

Dei 20 piloti che sono in griglia è senz'altro quello meno noto. Di lui si è sempre parlato poco, anche quando correva nelle categorie minori. Il pilota di Fort Lauderdale nel 2016, quando aveva sedici anni, ha iniziato la sua carriera che è all'insegna dei grandi miglioramenti. Si può dire che non è un talento puro. Non è uno come Leclerc o come Verstappen che sin dal primo momento hanno brillato, ma fa parte di quella categoria di piloti che è cresciuto di anno in anno.

I GP vinti in Formula 3, i piazzamenti in Formula 2 e l'arrivo in Williams

Secondo nella Formula 4 degli Emirati, terzo nella Formula 3 britannica, nel 2019 è terzo a Macao. L'anno successivo con il team Prema fa capire di avere stoffa: vince due Gp in Formula 3, a Silverstone e Spa, ottiene tre pole e sei podi. Ed è terzo nel campionato. Nel 2021 non si ripete, ma comunque vince una gara a Sochi. Lo scorso anno ha fatto il grande salto. In Formula 2 si è fatto valere. Quarto posto in campionato guidando per la Carlin, due successi (Silverstone e Hungaroring) e i piazzamenti di Abu Dhabi che gli sono valsi la superlicenza.

Il pilota americano ha brillato nei test del Bahrain, sulla Williams c’è il numero 2.

Così è salito a bordo della Williams che vuole riscattarsi dopo un'annata da dimenticare, una delle tante di questa epoca. Sargeant farà coppia con Albon. I risultati dei test sono stati incoraggianti. Ora avrà la possibilità di correre in Formula 1 e lo farà in ben tre gare di casa. Saranno infatti tre i Gp che si disputeranno negli Stati Uniti: Miami, Austin e Las Vegas, che sbarcherà nel circus per la prima volta. Correrà con il numero 2 sulla Williams.