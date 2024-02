C’è un drone veloce come la nuova Red Bull di Verstappen: il video della sfida è sconvolgente Sul circuito di Silverstone un drone ha sfidato la nuova Red Bull RB20 per la Formula 1 2024 guidata da Max Verstappen : il video della sfida lascia senza parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Può un drone dotato di telecamere 4k essere più veloce della migliore monoposto di Formula 1 guidata da un tre volte campione del mondo e fare anche delle riprese perfette? Dopo quanto avvenuto sul circuito di Silverstone lo scorso 13 febbraio la risposta è affermativa. Il Red Bull Drone 1 che può raggiungere una velocità di 350 km/h pilotato dal "mago dei droni" Ralph Hogenbirk ha infatti seguito senza grossi problemi per un intero giro del tracciato britannico la RB20, la nuova monoposto della scuderia austriaca dominatrice degli ultimi due Mondiali F1, guidata da Max Verstappen facendo delle perfette riprese mozzafiato.

Il video, pubblicato dai canali ufficiali della Red Bull, lascia infatti senza parole. La stessa sensazione provata dall'ex pilota di Formula 1 David Coulthard che ha assistito all'incredibile sfida a folle velocità tra il drone e Max Verstappen dal circuito: "Non si può fare a meno di rimanere davvero, davvero impressionati… solo per la velocità visiva con cui gira. Fa uno ‘zoom' e scompare. È davvero sconvolgente" è stato infatti il commento dello scozzese dopo aver visto all'opera l'ultima creazione di Shaggy (questo il nome d'arte con cui è più conosciuto il creatore e pilota di Drone Red Bull 1).

Una sfida in cui non sono però mancate le difficoltà per entrambi i protagonisti date le avverse condizioni meterologiche trovate a Silverstone in quella giornata: "Il giorno in cui abbiamo girato, avevamo solo una ripresa e c'erano molti spruzzi che provenivano dall'auto, il che ha reso le cose più difficili. Si tratta di un'auto nuova di zecca e di un pilota diverso da quello con cui ci siamo esercitati, quindi non avevamo idea di quale sarebbe stata la velocità. È stato necessario adattarsi per quell'unica ripresa, improvvisare e applicare tutto ciò che abbiamo provato" ha difatti raccontato il pilota che del Drone capace di tenere testa ad una monoposto di Formula 1 guidata dal dominatore degli ultimi due Mondiali e vincitore degli ultimi tre titoli iridati Max Verstappen.

