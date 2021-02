Un Carlos Sainz per nulla banale durante la presentazione online della squadra della Scuderia Ferrari per il Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota spagnolo, arrivato al Cavallino per sostituire Sebastian Vettel, infatti non si è affatto nascosto rivelando di essere approdato al team di Maranello con l'obiettivo di diventare campione del mondo entro il 2025, prima cioè della rivoluzione regolamentare che dovrebbe cambiare radicalmente l'attuale Formula 1.

"Entro 5 anni voglio diventare campione del mondo. Ferrari è il posto giusto per riuscirci" ha detto infatti il neo pilota della Ferrari Carlos Sainz, nel corso della presentazione a distanza del team Ferrari per la stagione 2021. Lo stesso madrileno ha però ammesso che ciò non potrà avvenire già dal primo anno nel quale, a suo dire, avrà difficoltà anche a stare davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Pur non negando la voglia di provare a battere fin da subito il monegasco, il 26enne ex McLaren sa che più importante della sfida con l'altro alfiere del Cavallino è il lavorare insieme a lui per permettere alla Ferrari di tornare a lottare per il titolo iridato e solo a quel punto dovranno preoccuparsi l'uno dell'altro:

"Per me quest'anno sarà molto difficile battere Leclerc – ha difatti aggiunto Sainz durante la presentazione del team del Cavallino per il Mondiale 2021 –, mi manca un po' di conoscenza della squadra. Sarebbe il massimo riuscirci ma c'è un obiettivo più importante: far andare avanti la Ferrari insieme. Se c'è un anno in cui dobbiamo lavorare bene insieme è questo. Quando ci sarà il titolo come obiettivo – ha infine concluso il neo pilota della Ferrari – magari potremo preoccuparci l'uno dell'altro".