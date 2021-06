Il pilota dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per il suo comportamento pericoloso in pit-lane nel corso delle qualifiche. Il giapponese che si era classificato ottavo in qualifica, scatterà ora dall'11a posizione. La Direzione di gara ha infatti punito la sua avventata uscita dai box mentre stava sopraggiungendo nella corsia il driver della Mercedes Valtteri Bottas (anche lui penalizzato in precedenza per il testacoda in pit-lane) nelle FP2. A guadagnare un posto in griglia nella gara di domani sono quindi Fernando Alonso (che partirà 8°), Lance Stroll (9°) e il giovane George Russell (10°) che inizierà il gran premio sul Red Bull Ring di Zeltweg dalla top-10. Mentre il rookie dell'Alpha Tauri si troverà così a dover scattare dalla sesta fila al fianco del ferrarista Carlos Sainz.

La nuova griglia di partenza del GP di Stiria di F1 2021