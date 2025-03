Cambia il regolamento a pochi giorni dal Mondiale F1 2025: novità per i Commissari e il direttore di gara

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La FIA sta cercando di prevenire che nell'imminente Mondiale di Formula 1 2025 vi siano le stesse criticità sorte nel corso degli ultimi campionati. E così, quando manca ormai pochissimo al via della nuova stagione (che partirà con il GP d'Australia in programma a Melbourne nel weekend del 16 marzo) sono state apportate alcune modifiche al regolamento sportivo della F1 che interessano soprattutto i Commissari FIA e le decisioni che devono prendere durante le gare.

Innanzitutto come riportato da motorsport.com è stato modificato l'articolo 15.1 che riguarda il numero di Commissari che comporranno il Panel degli Steward ad ogni GP (che prima erano tassativamente tre di cui uno nominato dalla Federazione nazionale che gestisce il gran premio in questione). Ora potrà invece essere composto da "un minimo di tre e un massimo di quattro commissari".

In alcuni GP dell'anno dunque ci sarà un delegato FIA in più a decidere sui casi più spinosi. Quest'ultimo si andrà ad affiancare dunque agli altri tre (di cui uno è un ex pilota F1) ma soltanto in quei weekend di gara in cui si aspetta un carico di lavoro maggiore per i Commissari (molto probabile dunque nel primo GP dell'anno in Australia vedremo dunque un panel degli steward composto da quattro delegati FIA).

Ma questa non è l'unica modifica fatta al regolamento della Formula 1 in vista dell'imminente Mondiale 2025. La FIA ha infatti modificato anche l'articolo 43.8 del regolamento sportivo F1 che ora, a differenza di quanto avveniva fino allo scorso, obbliga anche le vetture che partono dalla pitlane ad effettuare tutti i giri di formazione previsti. "Tutte le vetture che partono dalla pitlane e sono in grado di farlo devono lasciare la pitlane e partecipare al giro di formazione" recita ora la norma modificata per colmare quelle lacune che, essendo discrezionale, comportava la vecchia formulazione (risparmiare un giro di carburante, o in caso di partenza dietro la safety care per una gara bagnata avevano la possibilità di aspettare fino alla fine del giro di formazione per decidere se montare gomme full wet o intermedie, cosa che in alcune circostanze si è rivelata un enorme vantaggio).

L'altro articolo del regolamento sportivo della Formula 1 modificato alla vigilia del Mondiale 2025 è il 26.10 che aggiunge di fatto un altro potere al direttore di gara FIA (che, al netto di cambi in corso d'opera, nei 24 GP dell'imminente campionato sarà il portoghese Rui Marques che aveva preso il posto di Niels Wittich nella parte finale della scorsa stagione). L'articolo con la nuova formulazione permette ora al direttore di gara di fermare una vettura dopo un incidente.

"Qualsiasi pilota la cui vettura presenti danni significativi ed evidenti a un componente strutturale, in una condizione di rischio immediato per il pilota stesso o per gli altri, o la cui vettura presenti un guasto o un'avaria significativa che le impedisca di rientrare ragionevolmente nella pitlane senza ostacolare inutilmente un altro concorrente o intralciare in altro modo la competizione, deve lasciare la pista non appena sia sicuro farlo.

Ad esclusiva discrezione del direttore di gara, qualora si ritenga che una vettura presenti un danno significativo ed evidente a un componente strutturale, o un guasto o un'anomalia di tale entità, il pilota può essere istruito a lasciare la pista non appena ciò sia sicuro" recita difatti ora la nuova regola che sarà valida a partire dalla prima gara del Mondiale di Formula 1 2025 che andrà in scena a Melbourne il prossimo 16 marzo.