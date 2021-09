Brutto incidente per Lecuona nelle Libere a Misano: sbalzato di sella dalla sua KTM Pericoloso incidente per Iker Lecuona nel corso della seconda sessione di prove libere della MotoGP del GP di San Marino di scena sulla pista di Misano. Lo spagnolo improvvisamente è stato vittima di un highside che lo ha violentemente disarcionato dalla sella della sua KTM. Da valutare le sue condizioni dato che dopo l’impatto con l’asfalto stato per diversi secondi a terra evidentemente dolorante.

A cura di Michele Mazzeo

Pericoloso incidente per Iker Lecuona nel corso della seconda sessione di prove libere della MotoGP del GP di San Marino di scena sulla pista di Misano. Lo spagnolo, dopo aver piazzato un giro veloce che gli ha permesso di piazzarsi in top-10 nella classifica finale delle FP2, ha proseguito la sua corsa sul tracciato italiano per rilanciarsi nuovamente ma, dopo aver effettuato Curva 1, improvvisamente è stato vittima di un highside che lo ha violentemente disarcionato dalla sella della sua KTM facendolo finire a terra.

Il classe 2000 è stato sbalzato in aria passando sopra la sua moto ed è poi finito pesantemente contro l'asfalto mentre la sua KTM ha continuato la sua corsa per poi andare ad adagiarsi nella ghiaia. Per fortuna, al momento della brutta caduta, non c'era nessun altro pilota in quel tratto della pista. Restano ancora da valutare le condizioni di Iker Lecuona che dopo l'incidente è stato per diversi secondi a terra evidentemente dolorante. All'arrivo dei sanitari però lo spagnolo ha rassicurato tutti se pur in modo parziale rinunciando alla barella e lasciando il tracciato zoppicando e accompagnato dai marshall ma sulle proprie gambe.

Dopo un breve passaggio nel box della KTM Tech3, come comunicato dalla MotoGP, è stato portato nel centro medico del circuito di Misano per un controllo. Bisognerà dunque capire se dopo la brutta caduta rimediata sarà dichiarato "fit" per proseguire il programma del week end del GP di San Marino che riprende adesso con la terza sessione di prove libere in programma sabato mattina prima di FP4 e qualifiche che andranno invece in scena nel primo pomeriggio.