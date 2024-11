Brad Pitt sviene in mezzo alla pista di Las Vegas: il video spoilera la scena del film sulla Formula 1 Un video amatoriale girato a Las Vegas in occasione del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 e divenuto virale spoilera una delle scene madri dell’attesissimo film sulla F1: Brad Pitt che sviene in mezzo alla pista dopo aver avuto un incidente con la sua monoposto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Proseguono le riprese dell'attesissimo film sulla Formula 1 che vede protagonista Brad Pitt (che ormai si mescola spesso ai piloti F1 durante i GP)e che dovrebbe uscire, come annunciato da Apple che produce la pellicola, il prossimo 25 giugno 2025. E, ovviamente, le gare del Mondiale 2024 di scena nel continente americano sono le occasioni migliori a disposizioni del cast per girare le ultime scene prima di iniziare tutto il lavoro di post produzione. E di conseguenza, il GP di Las Vegas, terzultimo round del campionato F1 attualmente in corso, è stata l'occasione migliore per girare una delle scene con maggiore pathos. Lo spettacolare circuito cittadino che si snoda sulle vie principali della "città del peccato", come ormai accade da oltre un anno, tra una sessione della vera Formula 1 e l'altra, è divenuto infatti il palcoscenico su cui lo stellare cast guidato del regista Joseph Kosinski si è messo a lavoro per completare le scene mancanti.

Un lavoro a cui, alcuni curiosi spettatori rimasti sugli spalti dopo la fine della sessione in pista della vera F1, hanno assistito catturando anche qualche scena con le videocamere dei propri smartphone. Uno di questi video, pubblicato sui social network e divenuto immediatamente virale, sembra però spoilerare una delle scene madri dell'attesissimo film.

Nel video si vede infatti il pilota Sonny Hayes, uno dei due protagonisti della pellicola, interpretato dalla stella di Hollywood Brad Pitt, uscire dalla sua monoposto avvolta dal fumo dopo un incidente e dirigersi a fatica e zoppicante verso l'accorrente medical car svenendo però in mezzo alla pista prima di raggiungere la vettura con a bordo i sanitari. Il video si chiude poi con, l'altro protagonista del film, il giovane pilota Joshua Pearce, compagno di squadra nella scuderia Expensify APX-GP e allievo di Hayes, interpretato da Damson Idris, correre disperato verso Brad Pitt che giace per terra (su un materassino ovviamente) apparentemente privo di sensi.

Nonostante si tratti evidentemente di uno spoiler, il video amatoriale con le immagini ‘rubate' dallo spettatore si interrompe proprio prima che vengano svelate le condizioni del pilota interpretato da Brad Pitt evitando dunque di rivelare come si conclude quella che sarà quasi certamente una delle scene con maggiore carica emotiva dell'intera pellicola, le cui riprese sembrano essere ormai avviate verso la conclusione (dato che mancano soltanto 7 mesi alla data indicata dalla casa produttrice per l'uscita di ‘F1' nelle sale cinematografiche di tutto il mondo).