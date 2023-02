Biglietti F1 2023 GP Imola, prezzi e come acquistarli Il GP Made in Italy di Imola, giunto alla quarta edizione, si correrà il prossimo 21 maggio 2023 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Già in vendita i biglietti per l’intero weekend e per le singole giornate: tutti i prezzi e le modalità d’acquisto.

A cura di Alessio Pediglieri

Da lunedì 30 gennaio l'Aci, Automobile Club d'Italia, ha messo sul mercato 90 mila biglietti per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, giunto alla quarta edizione e in programma nel week end del 21 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si tratta della seconda fase di vendita dopo l'ottimo successo della prevendita natalizia andata subito a ruba.

Il Mondiale di Formula 1 2023, che scatterà il 5 marzo in Bahrainm ha in programma due appuntamenti che riguardano l'Italia: il GP di Imola a maggio e il GP di Monza a settembre, dove tutti gli appassionati e soprattutto i sostenitori della Ferrari potranno tifare dal vivo il Cavallino Rampante con la nuova SF 2023 che sarà guidata da Lecrec e Sainz e sulla quale le attese sono già da subito altissime. I biglietti per pil GP di Imola sono a disposizione sia sul sito ufficiale dell'autodromo sia sul circuito autorizzato di Ticket One.

Quanto costano i biglietti per il GP Imola di F1 2023: i pezzi

La seconda fase della prevendita dei biglietti per il GP di Imola 2023 di F1 è iniziata lunedì 30 gennaio 2023. Si tratta di una seconda fase di prevendita preliminare, prima dell’effettivo sold-out che arriverà appena ACI Sport e Formula Monza apriranno la vendita a tutti i settori. Sul listino ufficiale del sito dell'Autodromo di Imola, per la giornata di venerdì i prezzi partono da un minimo di 50 euro per arrivare ad un massimo di 120 euro. Il sabato, invece, la forbice di scelta varia dai 60 ai 250 euro, mentre per la gara di domenica serviranno almeno 75 euro per vivere di persona il GP. Prezzi decisamente più contenuti e abbordabili rispetto alla scorsa stagione.

Settore 1

Weekend 19-21 maggio – 850 euro

Venerdì 19 maggio – 120 euro

Sabato 20 maggio – 250 euro

Domenica 21 maggio – 660 euro

Settore 2

Weekend 19-21 maggio – 400 euro

Venerdì 19 maggio – 90 euro

Sabato 20 maggio – 150 euro

Domenica 21 maggio – 500 euro

Settore 3

Weekend 19-21 maggio – 270 euro

Venerdì 19 maggio – 50 euro

Sabato 20 maggio – 100 euro

Domenica 21 maggio – 200 euro

Settore 4

Weekend 19-21 maggio – 110 euro

Venerdì 19 maggio – 50 euro

Sabato 20 maggio – 80 euro

Domenica 21 maggio – 90 euro

Settore 5

Weekend 19-21 maggio – 90 euro

Venerdì 19 maggio – 50 euro

Sabato 20 maggio – 60 euro

Domenica 21 maggio – 75 euro

Dove e come acquistare i biglietti per il GP del Made in Italy ad Imola

Per acquistare i biglietti per il GP di Imola 2023, è sufficiente recarsi sul sito ufficiale dell’Autodromo di Imola, a cui si può accedere al listino completo dei prezzi, scegliendo online il tagliando desiderato per la giornata richiesta. Stesso procedimento, sempre online, i biglietti sono acquistabili sul circuito autorizzato di Ticket One dove verrà applicata una leggera commissione.