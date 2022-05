Bernie Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne trovato con una pistola illegale in aeroporto L’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato arrestato in Brasile perché trovato in possesso di una pistola calibro 32 illegale nel momento in cui stava per prendere un volo che lo avrebbe portato in Svizzera.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante i 91anni di età Bernie Ecclestone continua a far parlare di sé per alcuni comportamenti sui generis. L'ultimo è avvenuto in Brasile dove l'ex boss della Formula 1 è stato arrestato all'aeroporto di Viracopos, a San Paolo, per aver portato illegalmente una pistola.

L'arma, una pistola calibro 32 marca LW Seecamp, è stata rilevata dagli uomini della sicurezza dell'aeroporto quando la sua borsa è passata sotto lo scanner a raggi X per i controlli prima di salire a bordo di un volo privato che lo avrebbe dovuto portare in Svizzera. Pur riconoscendo che la pistola era di sua proprietà, il 91enne ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che l'arma fosse nel suo bagaglio in quel momento. Questo però non gli ha evitato l'arresto da parte delle forze dell'ordine brasiliane.

Secondo quanto riporta la testata brasiliana Globo che ha potuto visionare il verbale stilato dalle autorità locali, Bernie Ecclestone alla polizia ha anche dichiarato di aver acquistato la pistola da un meccanico di Formula 1 circa cinque anni prima e che l'arma è stata conservata dall'ex patron del Circus in una proprietà rurale di San Paolo.

Bernie Ecclestone che era in Brasile dal 1° maggio scorso al momento dell'arresto era in compagnia della moglie brasiliana Fabiana, vicepresidente per il Sud America della FIA. Il 91enne è quindi stato portato nell'ufficio di polizia dell'aeroporto ma, dopo aver pagato una cauzione da 6000 Real (circa 1200 euro al cambio attuale), è stato rilasciato e gli è stato quindi permesso di lasciare il Paese ed effettuare il suo viaggio per tornare in Svizzera.