Bagnaia trionfa nel Gp Thailandia di MotoGP dopo un lungo duello con Marquez, che poi cade: Martin 2°

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia vince il Gp Thailandia di MotoGP. Sul circuito di Buriram il pilota della Ducati è stato protagonista di una gara a dir poco incredibile caratterizzata dal duello con Marc Marquez fino a 12 giri dalla fine quando lo spagnolo è incredibilmente caduto lasciando al campione del mondo in carica un'autostrada. Alle sue spalle si è così piazzato Jorge Martin che ha beneficiato del ‘regalo' di Marquez restano a +17 su Bagnaia in testa al Mondiale. Miller invece ha centrato la terza posizione chiudendo una gara a dir poco perfetta.

Incredibile quanto accaduto in gara con Bagnaia che perde la pole in partenza superato subito da Martin che si mette davanti a tutti. Pecco resta secondo sugli scarichi dello spagnolo seguito da Marc Marquez. Martin però va molto largo in curva dopo un paio di giri e lascia la testa della gara al ducatista scivolando terzo superato anche da Marc Marquez. Da quel momento inizia un'altra gara tra Bagnaia e lo stesso Marc Marquez che tra sorpassi e controsorpassi alle fine va fuori pista scivolando in curva e lasciando di fatto la gara nelle mani di Bagnaia.

Pecco Bagnaia fa 9 vittorie in stagione trionfando in Thailandia sul bagnato, resistendo a Marc Marquez (poi caduto) precedendo Jorge Martin. Pecco guadagna 5 punti in classifica portandosi a -17 punti dallo spagnolo a 2 gare e 2 Sprint dalla fine. Sul podio anche Acosta, poi al quarto posto si piazza Di Giannantonio che rimonta Miller il quale sembrava lanciatissimo sul podio in terza posizione per poi perdersi nei giri finali.

L'ordine d'arrivo al Gp Thailandia di MotoGP

Francesco BAGNAIA DUCATI Jorge MARTIN Pramac Racing DUCATI Jack MILLER Red Bull KTM Factory Racing KTM Brad BINDER KTM Pedro ACOSTA KTM Fabio DI GIANNANTONIO VR46 Racing DUCATI Maverick VIÑALES APRILIA Augusto FERNANDEZ KTM Aleix ESPARGARO APRILIA Alex MARQUEZ Gresini Racing MotoGP Johann ZARCO HONDA Joan MIR HONDA Luca MARINI HONDA Alex RINS YAMAHA Takaaki NAKAGAMI HONDA Marc MARQUEZ Gresini Racing MotoGP Enea BASTIANINI DUCATI Fabio QUARTARARO YAMAHA Lorenzo SAVADORI APRILIA