Bagnaia super nelle FP3 del GP Misano di MotoGP: bene Pirro, caduta per Valentino Rossi Nelle prove libere 3 della MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, buone indicazioni per la Ducati con Pecco Bagnaia che ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Quartararo leader della classifica mondiale e al compagno di scuderia Jack Miller. Ottimo Pirro che ha centrato la Q2, male Valentino Rossi.

A cura di Marco Beltrami

Dopo le tante brutte cadute in Moto3, fortunatamente senza conseguenze, le prove libere 3 della MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si sono rivelate più "tranquille". Davanti a tutti con il miglior tempo un super Pecco Bagnaia che ha preceduto Quartararo e il compagno Jack Miller, confermando l'ottimo momento della Ducati. Bravo Michele Pirro che ha centrato la Q2, caduta in avvio di sessione per Valentino Rossi che ha chiuso con il 20° tempo. Nel finale a terra anche Marc Marquez.

Pecco Bagnaia si conferma il pilota più in forma del momento, sulla scia del trionfo di Aragon e delle buone indicazioni di ieri, chiudendo le FP3 con il migliore tempo. 39 millesimi meglio del leader della classifica mondiale Fabio Quartararo, in un duello che si preannuncia emozionante. A completare l'ottima giornata delle Ducati ci ha pensato Jack Miller con il terzo tempo, davanti a Mir e Vinales. A proposito di Ducati molto bene anche il sempreverde Michele Pirro che ha strappato l'accesso diretto alla Q2 al contrario di Morbidelli.

Il casco dedicato alla figlioletta in arrivo non si è rivelato particolarmente fortunato per Valentino Rossi, finito per terra in avvio di prove. Nessuna conseguenza per il pilota di Tavullia, che è riuscito dopo i controlli del caso a tornare in pista chiudendo con il 19° tempo (21° invece il connazionale Dovizioso). Per il "Dottore" ci sarà da lavorare nel penultimo Misano della sua carriera. Giornata storta anche per Marc Marquez che dopo i problemi alla spalla in avvio, nel finale è caduto e non è riuscito a migliorare ulteriormente la sua prestazione.