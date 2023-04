Bagnaia favoloso vince in rimonta il Gp Spagna di Motogp: Binder 2° e Miller 3°, cade Bezzecchi Pecco Bagnaia vince il Gp di Motogp in Spagna al termine di una gara lunga ed entusiasmante. Alle sue spalle le KTM di Binder e Miller seguito da Marquez ed Espargarò.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia vince il Gp di Motogp in Spagna al termine di una gara lunga ed entusiasmante. Alle sue spalle le KTM di Binder e Miller seguito da Marquez ed Espargarò. Gara iniziata subito con un brivido per le cadute di Quartararo, Bezzecchi e Oliveira, con quest'ultimo trasportato al centro medico per accertamenti. La bandiera rossa sospende la gara prima della ripresa con un giro già percorso. Sin dall'inizio le KTM hanno letteralmente dominato con Binder e Miller che hanno duellato per diversi giri prima che Bagnaia desse il via alla sua rimonta.

Il pilota della Ducati si è prima liberato di Espargarò e Martin per portarsi a ridosso proprio della KTM di Binder. Un duello pazzesco, quello di Bagnaia, con Miller che si sono spesso scambiati la seconda e terza posizione. Il pilota della Ducati capisce di averne di più e a 3 giri dalla fine si prende anche la prima posizione superando Binder andando a vincere questo GP pazzesco al termine di una rimonta favolosa che lo porta in testa alla classifica piloti.

L’esultanza di Bagnaia dopo aver tagliato il traguardo.

Un Gp che Bagnaia aveva cominciato in sordina nonostante la buona prova offerta sia alla sprint race che nelle qualifiche. Il pilota della Ducati ha atteso le KTM che hanno avuto la meglio in questo weekend mostrando grandi doti su questa pista. Dopo essersi liberato di Miller, il ducatista ha poi dato la caccia a Binder che ha superato a tre giri dalla fine. Gomma usurata e moto in modalità ballerina non hanno fermato Pecco che è riuscito a tagliare il traguardo portandosi in testa al Mondiale mettendosi alle spalle Bezzecchi a +22.

Bagnaia infatti ha approfittato della caduta proprio di Bezzecchi per prendersi questo grandissimo vantaggio e volare in classifica piloti. Al termine della gara Bagnaia ha detto a Sky: "Sono molto contento, il progresso fatto è stato tanto – spiega – Fino a venerdì c'era qualche problemino all'anteriore poi superato. Sono riuscito a gestire anche le gomme e vincere in condizioni difficili. Voglio ringraziare il team che ha fatto un lavoro assolutamente straordinario.

L'ordine d'arrivo al traguardo:

BAGNAIA 39:29.085 BINDER +0.221 MILLER +1.119 MARTIN +1.942 ESPARGARO' +4.760 MARINI +6.329 PEDROSA +6.371 MARQUEZ +14.952 NAKAGAMI +15.692 QUARTARARO +15.846

Classifica piloti: