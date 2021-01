L'ingaggio di Carlos Sainz da parte della Ferrari come pilota per il Mondiale 2021 di Formula 1 non è piaciuto ad Antonio Giovinazzi. Il driver pugliese ancora nell'alveo della Ferrari Driver Academy infatti aveva accarezzato l'idea di coprire il posto lasciato libero da Sebastian Vettel nella squadra di Maranello. Il Cavallino ha però scelto di ingaggiare lo spagnolo reduce da un'ottima stagione con la McLaren, preferito dunque al 27enne di Martina Franca che è stato comunque confermato al fianco di Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo.

"È ovvio che la decisione della Ferrari non mi andasse bene – ha detto infatti a riguardo Antonio Giovinazzi rispondendo a precisa domanda durante un'intervista rilasciata ad AutoSprint –. Faccio ancora parte della squadra e pensavo di avere la possibilità di correre con loro nel 2021. Forse non era il momento giusto per me". Il pilota italiano dunque sperava che il suo legame con la scuderia e la sua nazionalità gli permettessero di essere promosso nella squadra di Maranello, ma Mattia Binotto e i vertici del team hanno optato per la coppia Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla quale sono fondate le speranze di rilancio della Ferrari dopo il disastroso 2020.

Nonostante ciò Antonio Giovinazzi non si arrende e crede ancora di poter realizzare il suo sogno, di diventare cioè un pilota Ferrari. Anche se ciò non accadrà a breve termine: "Il fatto che abbiano scelto Sainz non significa che io non possa avere quel posto in futuro – ha infatti aggiunto in seguito l'unico pilota italiano nella griglia di partenza del Mondiale 2021 di Formula 1 –. Essere un pilota ufficiale Ferrari è stato e sarà sempre il mio sogno. Nessuno mi ha regalato nulla nella mia carriera sportiva, ho sempre dovuto lottare duramente per vincere e mantenere il mio posto".

Sbollentata la delusione per il mancato passaggio alla Ferrari, Antonio Giovinazzi si concentra sul presente, sulla Sauber-Alfa Romeo e sul campionato di Formula 1 che sta per cominciare: "In questo momento sono concentrato sull'Alfa Romeo. Voglio aiutare la mia squadra ad avanzare il più possibile, quindi vorrei raggiungere un podio – ha infatti detto in conclusione il pugliese –. Per farlo, devo continuare a migliorare e sfruttare le mie opportunità. Vedremo se le cose andranno bene in questo 2021".