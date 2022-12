Annuncio improvviso della McLaren: l’ex Ferrari Stella sarà il nuovo team principal nella F1 2023 Prosegue il terremoto in Formula 1 innescato dalle dimissioni di Binotto e dall’approdo in Ferrari di Vasseur: cambio improvviso anche ai vertici della McLaren con l’italiano Andrea Stella promosso team principal dopo l’addio di Seidl.

A cura di Michele Mazzeo

Il terremoto in Formula 1 che ci si attendeva dopo le dimissioni di Mattia Binotto da team principal della Ferrari è completamente deflagrato. Nel giorno in cui Frederic Vasseur viene ufficialmente nominato come nuovo capo della scuderia di Maranello infatti arrivano una pioggia di improvvisi cambi di casacche che stravolgono gli organigrammi di tante squadre F1.

All'annuncio della squadra di Maranello è infatti seguito quello improvviso della McLaren che ha annunciato che il vecchio team principal Andreas Seidl (che era stato anche in trattativa con la Ferrari) lascia il timone del muretto per andare a prendere il posto lasciato vacante da Vasseur nel Team Sauber-Alfa Romeo (che dal 2026 diventerà Audi) assumendo il ruolo di team principal e CEO della squadra svizzera sulla quale c'è già una grande influenza della casa dei quattro anelli.

Contestualmente all'addio di Seidl, la McLaren ha anche annunciato il nome del suo sostituto. Ma, contrariamente a quanto avvenuto per gli altri team che hanno cambiato la catena di comando del proprio muretto, la scuderia britannica ha invece deciso di affidarsi ad un uomo che da anni è già all'interno della squadra. Il Ceo Zak Brown ha infatti annunciato la promozione a team principal dell'ingegnere italiano Andrea Stella che fino a ieri rivestiva il ruolo di racing director.

Dopo questo annuncio dunque torna a quota due il numero di team principal italiani che saranno al timone delle squadre nel prossimo Mondiale di Formula 1 2023. Dopo le dimissioni di Mattia Binotto infatti era rimasto il solo Gunther Steiner, team principal della Haas, tra i rappresentanti del Belpaese a rivestire un ruolo di comando all'interno di un team F1. Con la nomina di Andrea Stella a team principal della McLaren quindi si torna alla situazione dello scorso anno quando erano due gli uomini dello Stivale a ricoprire il ruolo più ambito all'interno dei team di Formula 1.

Chi è Andrea Stella, il nuovo team principal italiano della McLaren per la Formula 1 2023

Per chi conosce la Formula 1 non sorprende la promozione di Andrea Stella a team principal della McLaren. Pur essendo un nome non noto al grande pubblico (che potrebbe chiedersi chi è Andrea Stella) infatti da diversi anni il 51enne ingegnere umbro nato ad Orvieto si è fatto notare nel mondo del motorsport e della F1. Alle sue spalle una lunga carriera in Ferrari cominciata nel 2000 che lo ha visto prima impegnato nella squadra test poi come addetto alla monoposto di Michael Schumacher dal 2002 al 2006 e poi a quella di Kimi Raikkonen dal 2007 al 2009 quando viene poi promosso al ruolo di ingegnere di pista del finlandese, ruolo che ricoprirà poi per Fernando Alonso dal 2010 al 2014.

A fine 2014 lascia la casa di Maranello per diventare capo degli ingegneri in McLaren e cominciare la scalata all'interno del management della scuderia di Woking: nel 2018 viene promosso al ruolo di performance director e due anni più tardi diventa il racing director. Oggi l'ulteriore promozione al ruolo di team principal con la quale completa la sua scalata all'interno della prestigiosa squadra inglese.