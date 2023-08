Alonso svela il trucco con cui ha beffato tutti nel GP Olanda: l’ha scoperto per caso in pista Fernando Alonso ha spiegato cosa c’è dietro la manovra più spettacolare del GP d’Olanda della Formula 1 2023 che gli ha permesso di effettuare un fantastico doppio sorpasso su Russell e Albon in un punto del tracciato in cui è impossibile superare: durante le prove libere ha scoperto per caso una particolare del circuito di Zandvoort.

A cura di Michele Mazzeo

Oltre al padrone di casa e dominatore del Mondiale di Formula 1 2023 Max Verstappen, tra i grandi protagonisti della gara del GP d'Olanda c'è stato l'eterno Fernando Alonso che sul circuito di Zandvoort, in una corsa condizionata dagli improvvisi acquazzoni, ha dato l'ennesimo saggio della sua straordinaria abilità al volante chiudendo al secondo posto dietro l'irraggiungibile olandese della Red Bull.

La vera prodezza il 41enne spagnolo dell'Aston Martin l'ha però compiuta in partenza mettendo a segno uno straordinario doppio sorpasso ai danni di Alexander Albon e George Russell che gli ha permesso di portarsi subito dal quinto al terzo posto. Un doppio sorpasso per nulla banale quello compiuto dal pilota di Oviedo che ha beffato tutti facendo qualcosa di davvero inaspettato.

Arrivato alla sopraelevata di Curva 3 infatti Fernando Alonso anziché tenere come tutti gli altri la traiettoria migliore (quella all'esterno) si è inserito all'interno sopravanzando sia Albon che Russell e riuscendo poi a tenere la vettura in uscita piazzandola davanti al muso della Mercedes del britannico senza andare a toccare le barriere. Quello realizzato dal due volte campione del mondo è apparso dunque come un vero e proprio trucco di magia tanto inaspettato quanto complicato.

Contrariamente a quanto si può pensare, non si è però trattata di una manovra improvvisata in cui il pilota si è lasciato guidare dall'istinto, bensì di una mossa studiata a tavolino figlia di una illuminante scoperta fatta durante l'ultima sessione di prove libere andata in scena al sabato mattina. A rivelarlo è stato lo stesso driver spagnolo al termine della gara che lo ha visto chiudere in seconda posizione alle spalle di Verstappen:

"Nelle FP3, sul bagnato, in uno dei miei giri uscendo dalla pit-lane, all'altezza di Curva 3 ho lasciato passare un paio di vetture lungo la normale traiettoria di gara e mi sono accorto che c'era molto grip all'interno della curva. L'ho scoperto per caso, semplicemente lasciando passare le macchine lanciate – ha difatti rivelato Fernando Alonso in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS nel post-gara del GP d'Olanda –. Ho conservato quell'informazione per il resto del fine settimana pronto a sfruttarla nel caso in cui avesse piovuto di nuovo" ha infine chiosato spiegando quanto sia stato astuto nel massimizzare in gara quella scoperta fatta casualmente nel corso delle prove libere sul circuito di Zandvoort.