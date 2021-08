24 Ore Le Mans 2021: programma, orari e dove vederla in TV e in streaming Tutte le informazioni sulla 24 Ore di Le Mans 2021, quarti appuntamento con il Mondiale WEC 2021 in programma sul circuito della Sarthe dal 18 al 22 agosto: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di Eurosport. Ecco dove vedere in diretta, in differita, in streaming e in chiaro prove libere, qualifiche e gara dell’89ª edizione della corsa automobilistica di durata più prestigiosa al mondo che vede al via anche il collaudatore della Ferrari F1 Callum Ilott e altre tre vecchie conoscenze del Circus come Giancarlo Fisichella, Montoya e Kubica.

A cura di Michele Mazzeo

L'edizione 2021 della 24 Ore di Le Mans è pronta a prendere il via. In questo week end dunque andrà in scena l’89ª edizione della corsa di durata più prestigiosa al mondo che, dopo le porte chiuse a causa della pandemia nel 2020, tornerà ad essere aperta seppur parzialmente al pubblico (accessi limitati in tribuna nel rispetto delle misure anti-Covid-19). Dopo le prove libere e le qualifiche del mercoledì e la Hyperpole del giovedì, la gara vera e propria sul Circuito della Sarthe comincerà sabato 21 agosto alle ore 16. Sessantadue le squadre iscritte nelle quattro diverse categorie Le Mans Hypercar e Prototype 2 (LMP2), Gran Turismo Pro (Lmgte Pro) e Gran Turismo Amatori (Lmgte Am).

Nomi noti al grande pubblico in LMP2 con l'ex F1 Juan Pablo Montoya e gli attuali collaudatori di Alfa Romeo e Ferrari Robert Kubica e Callum Ilott al via. Piccolo cameo anche per gli attuali piloti dell'Alpine Esteban Ocon e Fernando Alonso che prima del via girerà con la monoposto da F1 sul tracciato della Sarthe. Sono 15 invece i piloti italiani (tra cui l'ex Formula 1 Giancarlo Fisichella e il vincitore della gara di Le Mans nel 2019 Alessandro Pier Guidi entrambi su Ferrari GT488 Evo) che prenderanno parte al quarto appuntamento del World Endurance Championship 2021 (WEC) in programma sul tracciato semi-permanente francese lungo 13,626 chilometri nella competizione che vedrà il via dato da John Elkann, presidente della Ferrari che ha già ufficializzato il ritorno di una hypercar del Cavallino nella classe regina di Le Mans dal 2023.

Gli orari della 24 Ore di Le Mans 2021

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma di questo quarto appuntamento con il Mondiale Endurance 2021. Ecco gli orari del fine settimana della 24 Ore di Le Mans che prenderà ufficialmente il via a Sarthe in Francia con la prima sessione delle prove libere prevista mercoledì 18 agosto alle 14:00 e si concluderà con la gara che andrà in scena tra sabato 21 e domenica 22 agosto:

Leggi anche Federica Pellegrini in finale aTokyo nei 200 sl: a che ora e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 18 agosto

Prove libere 1: 14:00 – 17:00

Qualifica 1: 19:00 – 20:00

Prove libere 2: 22:00 – 24:00

Prove libere 1: 14:00 – 17:00 Qualifica 1: 19:00 – 20:00 Prove libere 2: 22:00 – 24:00 Giovedì 19 agosto

Prove libere 3: 14:00 – 17:00 Prove libere 4: 10:00 – 11:00

Hyperpole: 21:00 – 21:30

Prove libere 4: 22:00 – 24:00

Prove libere 3: 14:00 – 17:00 Prove libere 4: 10:00 – 11:00 Hyperpole: 21:00 – 21:30 Prove libere 4: 22:00 – 24:00 Sabato 21 agosto

Warm-up: 11:30 – 11:45

Gara: 16:00

24 Ore Le Mans 2021: dove vederla in diretta TV e streaming

In Italia sarà possibile seguire il week end della 24 Ore di Le Mans 2021 sia in diretta tv che in diretta streaming. In tv è possibile vedere la 24 Ore di Le Mans su Eurosport (canale 211 del decoder satellitare e presente anche sulla piattaforma online di DAZN) e in streaming sull'app Eurosport Player e su Discovery+. Ecco il palinsesto completo: