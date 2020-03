L'allenatore dell'Arsenal Mike Arteta è risultato positivo al test sul Coronavirus. Ad ufficializzare la notizia ci ha pensato lo stesso club londinese che attraverso un comunicato ha fatto il punto sulle condizioni del manager. Una situazione che oltre a costringere l'intero club alla quarantena volontaria, potrebbe avere ripercussioni anche sulla Premier League, con il possibile rinvio o sospensione delle partite

Mikel Arteta positivo al Coronavirus, è ufficiale. Arsenal in auto-isolamento

L'Arsenal attraverso una nota ufficiale ha annunciato che il manager della prima squadra Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus: "Il nostro centro di formazione Colney di Londra è stato chiuso dopo che il capo allenatore Mikel Arteta ha ricevuto un risultato positivo COVID-19 questa sera. Il personale dell'Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo. Ci aspettiamo che questo sia un numero significativo di persone provenienti da Colney, incluso l'intero personale della prima squadra e il personale di coaching, nonché un numero minore di persone della nostra Hale End Academy che abbiamo anche temporaneamente chiuso per precauzione. Ci aspettiamo che coloro che non hanno avuto stretti contatti con Mikel tornino al lavoro nei prossimi giorni. Nel frattempo i nostri centri di formazione di Colney e Hale End subiranno una pulizia profonda e le altre sedi dei nostri club funzioneranno normalmente".

L'Arsenal in quarantena, si autosospende in Premier League

Una situazione che, sulla scia di quanto accaduto anche in Italia per la Juventus e la Sampdoria, con i casi Rugani e Gabbiadini, spinge il club a non poter scendere in campo nei prossimi giorni: "È chiaro che non saremo in grado di giocare alcuni incontri nelle date attualmente programmate. Aggiorneremo i tifosi che hanno i biglietti per le prossime partite con maggiori informazioni il prima possibile". La Premier aveva già annunciato di essere pronta a far giocare tutti i match a porte aperte nel prossimo fine settimana, ma adesso le cose potrebbero cambiare, anche alla luce di possibili stop di altre squadre reduci da impegni ravvicinati contro l'Arsenal

Le parole di Arteta dopo la positività al Coronavirus

L'Arsenal ha divulgato anche le prime dichiarazioni di Arteta sul suo sito ufficiale: "Questo è davvero deludente, ma ho fatto il test dopo essermi sentito male. Tornerò al lavoro non appena mi sarà permesso". Adesso in casa Gunners è il momento di provare a rintracciare tutte le persone che hanno avuto stretti contatti con il manager: "Ora stiamo lavorando per rintracciare tutte le altre persone che hanno recentemente avuto stretti contatti con Mikel. Faremo sapere loro cosa è successo e dovrebbero seguire la guida del SSN che probabilmente raccomanderà l'autoisolamento.