Vitesse-Roma Conference League 0-0, risultato in diretta LIVE

Vitesse-Roma è una sfida importantissima per la Roma. Il match di Conference League sarà trasmesso in diretta TVsu Sky ai Sky Sport (canale 252) o Sky Sport Uno (canale 2021) e su DAZN, in streaming su SkyGo e Now. Per questa partita non è prevista la diretta in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.