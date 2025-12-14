Udinese-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Udinese-Napoli per la 15a giornata di Serie A. Runjaic punta sulla coppia d'attacco Zaniolo-Davis, con Conte che risponde con il Hojlund supportato da Neres e Lang. Diretta TV e streaming su DAZN.
Le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.
Dove vedere Udinese-Napoli di Serie A in TV e streaming
La sfida tra Udinese e Napoli sarà visibile in TV in esclusiva su DAZN. Per seguirla in tv basterà collegare la propria smart TV a Internet ed effettuare l’accesso tramite l’app della piattaforma streaming. Gli abbonati Sky potranno vedere il match anche sul canale DAZN 1 (214 del satellite), a patto che abbiano aderito all'apposita offerta. Chi non dispone di una smart TV può comunque utilizzare l’app sfruttando PlayStation e Xbox, oppure dispositivi come Amazon Fire Stick, TIMVISION Box o Google Chromecast. In alternativa, la partita si potrà guardare anche in streaming sempre su DAZN, servizio per gli abbonati. Telecronaca sarà affidata alla coppia Marinozzi-Bazzani.