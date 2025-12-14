Udinese-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La sfida tra Udinese e Napoli sarà visibile in TV in esclusiva su DAZN. Per seguirla in tv basterà collegare la propria smart TV a Internet ed effettuare l’accesso tramite l’app della piattaforma streaming. Gli abbonati Sky potranno vedere il match anche sul canale DAZN 1 (214 del satellite), a patto che abbiano aderito all'apposita offerta. Chi non dispone di una smart TV può comunque utilizzare l’app sfruttando PlayStation e Xbox, oppure dispositivi come Amazon Fire Stick, TIMVISION Box o Google Chromecast. In alternativa, la partita si potrà guardare anche in streaming sempre su DAZN, servizio per gli abbonati. Telecronaca sarà affidata alla coppia Marinozzi-Bazzani.