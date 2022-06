Trevisan-Gauff oggi al Roland Garros: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del torneo di tennis

Martina Trevisan oggi giocherà la partita più importante della sua carriera. La tennista toscana scenderà in campo al Roland Garros contro Cori Gauff, tennista americana in grande ascesa. L'incontro non sarà trasmesso in chiaro e si potrà vedere in diretta TV solamente su Eurosport, canale visibile al numero 210 da parte degli abbonati Sky. Il canale Eurosport è visibile anche da parte degli abbonati di DAZN. In streaming Trevisan-Gauff si potrà seguire tramite Sky Go, DAZN, Now e il player di Eurosport. Commento di Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi.