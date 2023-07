Tour de France 2023, oggi la 16a tappa Passy-Combloux: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

16a tappa in programma al Tour de France oggi martedì 18 luglio, con la cronometro di circa 22 chilometri da Passy a Combloux che potrebbe ridisegnare la classifica generale che vede Vingegaard sempre in giallo. Diretta in chiaro su Rai2 e RaiPlay.

Non ci sarà spazio per pensare ma solo pedalare a tutta perché 22 chilometri sono pochi e il percorso vede l'arrivo in salita, non eccessiva ma costante e impegnativa. Poi, i dubbi relativi al dopo riposo: con la giornata di stop alle spalle è sempre un punto di domanda per capire chi reagirà al meglio ma la lotta è chiara ed è a due: Vingegaard contro Pogacar, separati da soli 10 secondi dopo 15 tappe e due settimane di gare.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Passy-Combloux

Seconda cronometro al Tour de France che apre la terza e ultima settimana, decisiva con appuntamento domenica prossima a Parigi. La Passy-Combloux può determinare una nuova classifica generale anche per la maglia gialla con la sua erta finale di 2 km ad una media del 9%.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Passy-Combloux

Si parte con il primo corridore (l'ultimo in classifica generale) da Passy alle 13:05, l'arrivo stimato dell'ultimo in elenco (Jonas Vingegaard) è previsto attorno alle 17:35. In mezzo una crono da 22 km e tre intertempi. Il primo situato a Passy Chef-Leiu dopo 7.1 km dal via, poi due ravvicinati: al km 16.1 a Domancy l'ultimo al km 18,9 ai piedi del Cote de Domancy che porta a Combloux

Chi sono i favoriti di oggi

Tadej Pogacar è l'indiscusso favorito di questa veloce e dura cronometro ma bisognerà capire se riuscirà a vincerla e prendersi oltre il successo di tappa anche gli abbuoni necessari per scalzare Vingegaard dal trono di leader in giallo. L'olandese è pronto a dare battaglia, in un testa a testa che durerà tutti i 22 km del percorso.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

