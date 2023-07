Vingegaard vince la 16ª tappa del Tour de France: Pogacar battuto, la classifica generale Jonas Vingegaard si aggiudica la sedicesima tappa del Tour de France 2023: il danese nella cronometro da Passy a Combloux ha dominato rafforzando la sua maglia gialla rifilando un duro colpo a Tadej Pogacar finito secondo con un ritardo di oltre un minuto.

A cura di Michele Mazzeo

Jonas Vingegaard vince la cronoscalata da Passy a Combloux valida come sedicesima tappa del Tour de France 2023. Nei 22,4 km del percorso il danese ha rifilato oltre un minuto e mezzo allo sloveno Tadej Pogacar che ha chiuso in seconda posizione mettendosi alle spalle il belga Wout Van Aert. Sensibili dunque i cambiamenti nella classifica generale dopo questa impegnativa cronometro con Jonas Vingegaard che resta ancora in maglia gialla ma ha ora oltre un minuto di vantaggio sul rivale Tadej Pogačar.

Colpo durissimo quindi per lo sloveno della UAE che alla vigilia di una delle tappe più dure di questo Tour de France subisce una durissima sconfitta dal suo unico avversario per la conquista del successo finale. Cambio della guardia anche per quel che riguarda la terza posizione nella classifica generale con Adam Yates che sorpassa Carlos Rodriguez e lo precede ora di cinque secondi pur staccatissimo dai due ciclisti in lotta tra loro per la vittoria finale di questa Grand Boucle.

L'ordine di arrivo della 16ª tappa del Tour de France

J. Vingegaard 32′ 36″ T. Pogacar +01′ 38″ W. Van Aert +02′ 51″ P. Bilbao Lopez +02′ 55″ S. Yates +02′ 58″ R. Cavagna +03′ 06″ A. Yates +03′ 12″ S. M. Jensen +03′ 21″ M. Pedersen +03′ 31″ D. Gaudu +03′ 31″

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla