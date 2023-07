Tour de France 2023, oggi la 5ª tappa Pau-Laruns: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Oggi mercoledì 5 luglio si corre la 5ª tappa del Tour de France 2023. Si parte da Pau per arrivare a Laruns, una delle tappe più brevi lunga poco più di 160 chilometri ma molto impegnativa per gli uomini di classifica. Due GPM importanti posti lungo il tragitto potrebbero spaccare il gruppo. Adam Yates ancora in maglia gialla, vittoria per Philipsen nella tappa di ieri.

Il primo di High Category è posto dopo 70km, lontano dall'arrivo e potrebbe favorire dei fuggitivi. Il secondo, 1a categoria a 20km dall'arrivo, sarà scenario di bagarre anche tra i big. Di sicuro ci sarà battaglia e scossoni alla classifica generale. Diretta sulla Rai per vedere in chiaro la corsa in TV e in streaming, a pagamento su Eurosport, DAZN e SkyGo.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Pau-Laruns

Antipasto di quanto ci aspetta sui Pirenei perché la tappa apre la sfida in montagna e presenta un paio di situazioni che potrebbero scuotere decisamente la classifica generale. Difficilmente le prime posizioni resteranno inalterate dopo il GPM High Category del Col de Soudet e i suoi 1.540 metri posto a metà tracciato. Saranno 15 km di pura ascesa ad una media del 5% che farà iniziale selezione e permetterà di delineare subito chi avrà gamba e chi no. Poi, bagarre nel finale quando a 20km dall'arrivo bisognerà scalare il Col de Marie Blanque, un 1a categoria più breve ma più ripido con una media all'8% dove si potrebbe capire chi si aggiudicherà la tappa.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Pau-Laruns

Chilometro zero previsto per le 13:05 e arrivo che non sarà prima delle 17:15. Per 80 km si pedala in perfetta pianura, con un traguardo volante posto dopo 50km dal via, a Lanne-En-Baretous, poi si inizia a salire e sa maledettamente sul serio. Si va verso i Pirenei e si tocca prima la cima del Col de Soudet (1.540mt), poi si resta in altura, passando per Arette, Sarrance ed Escott fino al Col de Marie Blanque (1.035mt). Arrivo in leggera salita a Laruns che determinerà sicuramente una nuova classifica generale.

Chi sono i favoriti di oggi

Vera montagna con due ascese che possono fare male a molti. La prima è lontana dall'arrivo ma impegnativa con 15 km al 5-6%. Il gruppo si può spaccare, possono nascere fughe importanti che in base alla composizione potrebbero prendersi vantaggi interessanti. Ma c'è anche la possibilità che i big provino a sondare il terreno forzando i ritmi. Se si arriverà compatti al Col de Marie Blanque sarà invece qui che si scatenerà la bagarre. Attesi i migliori, da Pogacar a Vingegaard ma anche scalatori di giornata.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

