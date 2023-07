Philipsen vince la 4a tappa del Tour de France 2023: Adam Yates in maglia gialla, la classifica aggiornata Secondo arrivo in volata al Tour de France e seconda vittoria consecutiva del belga Jasper Philipsen, trascinato magistralmente da Van der Poel. Maglia gialla sempre sulle spalle di Adam Yates. Da domani si inizia a fare sul serio sui Pirenei.

A cura di Alessio Pediglieri

La Dax-Nogaro era una tappa del Tour de France dedicata ai velocisti e così è stato perché durante il percorso totalmente pianeggiante il plotone non ha permesso alcuna fuga importante. Un arrivo velocissimo e concitato che ha visto una lunghissima voltata all'interno dell'autodromo con gli ultimi due chilometri corsi a velocità pazzesche. Alla fine l'ha spuntata ancora una volta Jasper Philipsen che ha messo ancora una volta la sua bicicletta davanti a tutti.

Il belga della Alpecin-Deceuninck fa così una clamorosa doppietta nelle due tappe che erano dedicate agli sprinter. A pagare dazio sono stati Bauhaus e Ewan che hanno dovuto cedere di fronte ad un lavoro di squadra esemplare dove ha spiccato la dedizione per la causa di Van der Poel, così come per la terza tappa. La vittoria di Philipsen è stato netto, con una prova di forza importante che ha mostrato tutte le qualità del belga: "Era una tappa particolare, perché noi volevamo mantenere la gamba per la volata mentre gli scalatori e gli uomini di classifica volevano gestire le forze. Poi, la volata finale dove ho sentito che ci sono state molte cadute nel finale anche perché nel circuito era tutto diverso rispetto alla strada normale" ha spiegato Philipsen. "Su questo tracciato era fondamentale arrivare con una buona posizione davanti e adesso mi godo il mio secondo successo consecutivo", il quarto al Tour de France.

L'ordine di arrivo della 4a tappa del Tour de France

Jasper Philipsen ha vinto la 4a tappa, la seconda consecutiva per il belga in questa edizione. Ecco le primissime posizioni dell'ordine d'arrivo in volata.

PHILIPSEN Jasper (Alpecin-Deceuninck) – 4:25:28 EWAN Caleb (Lotto Dstny) – stesso tempo BAUHAUS Phil (Bahrain – Victorious) – stesso tempo COQUARD Bryan (Cofidis) – stesso tempo CAVENDISH Mark (Astana Qazaqstan Team) – stesso tempo

La classifica aggiornata: Adam Yates sempre in maglia gialla

In classifica generale non cambia nulla, con Adam Yates che resta ancora per un altro giorno in giallo

1 YATES Adam (UAE Team Emirates) 13:52:33

2 POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) + 0:06

3 YATES Simon (Team Jayco AlUla) + 0:06

4 LAFAY Victor (Cofidis) + 0:12

5 VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) + 0:16

6 VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) + 0:17

7 WOODS Michael (Israel – Premier Tech) + 0:22