Torino-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Torino-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

18 Ottobre 2025 17:00
Ultimo agg. 17:07
La diretta live della partita Torino-Napoli per la 7ª giornata di Serie A. Tra i granata, l'ex Ngonge dovrebbe partire dalla panchina. Azzurri con Beukema e Juan Jesus in difesa, Neres in vantaggio su Elmas. Non ci sono Hojlund e McTominay. La squadra di Conte a caccia della vittoria per restare in testa al campionato. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming sempre su DAZN.

17:00

Dove vedere Torino-Napoli di Serie A in TV e streaming

Torino-Napoli sarà visibile in diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti che hanno attivato il servizio). La telecronaca sarà condotta da Ricky Buscaglia che avrà al suo fianco per il commento tecnico Fabio Bazzani.

A cura di Maurizio De Santis
