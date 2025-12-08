Serie A
Live

Torino-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlasic segna su rigore

La diretta live di Torino-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

8 Dicembre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:59
La diretta live della partita Torino-Milan per la 14ª giornata di Serie A. Il risultato è di 1-0 in favore dei granata, in vantaggio su rigore con Vlasic. Dubbio Pulisic per Allegri. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20:58

Vlasic porta in vantaggio il Torino su rigore, 1-0 sul Milan

Rigore confermato dopo il check al Var: sul dischetto c'è Vlasic che non sbaglia e la mette dentro con un pizzico di fortuna, visto che Maignan aveva intuito l'angolo e quasi l'aveva presa.

A cura di Maurizio De Santis
20:57

Tocco di braccio di Tomori, rigore per il Torino

Calcio di rigore per il Torino: braccio largo di Tomori che prova a contrastare Adams.

A cura di Maurizio De Santis
20:53

Il Milan cerca subito di prendere il comando del gioco

Pavlovic tenta il passaggio in verticale per Rabiot, ma al francese non riesce il controllo. È il Milan che cerca subito di alzare la pressione e prendere il comando del gioco.

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Torino-Milan in diretta, inizia la partita

Via! Allo Stadio Olimpico Grande Torino prende il via l'incontro tra il Torino e il Milan, l'ultimo della 14ª giornata.

A cura di Alessio Morra
20:30

Come arriva il Torino

Il piatto piange per il Toro, che dopo aver perso le ultime due partite di Serie A è ritornato in posizioni scomode. Il margine sulle ultime tre è ampio, ma non enorme per questo c'è bisogno di fare risultato. Baroni ha già battuto Roma e Napoli.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan è la squadra con il minor numero di sconfitte in campionato, ha perso solo la prima partita. Ciò significa che ha una serie positiva lunga, dodici partite senza ko. L'ultimo incontro di campionato è stato vincente, 1-0 con la Lazio che però si è presa la rivincita pochi giorni dopo in Coppa Italia. Vincendo il Milan salirebbe a 31 passerebbe di una lunghezza l'Inter e riprenderebbe il Napoli.

A cura di Alessio Morra
20:00

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, le scelte di Baroni e Allegri:

TORINO (3-5-2) Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, c'è Landucci).

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Torino-Milan di Serie A in TV e streaming

Il Monday Night della 14ª Giornata di Serie A lo disputeranno il Torino e il Milan. L'incontro si potrà seguire sia su DAZN, che trasmette ogni partita del campionato, che su Sky, con la telecronaca di Compagnoni e Gobbi. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
Serie A
