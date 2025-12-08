Torino-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlasic segna su rigore

Il Milan è la squadra con il minor numero di sconfitte in campionato, ha perso solo la prima partita. Ciò significa che ha una serie positiva lunga, dodici partite senza ko. L'ultimo incontro di campionato è stato vincente, 1-0 con la Lazio che però si è presa la rivincita pochi giorni dopo in Coppa Italia. Vincendo il Milan salirebbe a 31 passerebbe di una lunghezza l'Inter e riprenderebbe il Napoli.