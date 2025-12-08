Torino-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vlasic segna su rigore

La diretta live della partita Torino-Milan per la 14ª giornata di Serie A. Il risultato è di 1-0 in favore dei granata, in vantaggio su rigore con Vlasic. Dubbio Pulisic per Allegri. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
Vlasic porta in vantaggio il Torino su rigore, 1-0 sul Milan
Rigore confermato dopo il check al Var: sul dischetto c'è Vlasic che non sbaglia e la mette dentro con un pizzico di fortuna, visto che Maignan aveva intuito l'angolo e quasi l'aveva presa.
Tocco di braccio di Tomori, rigore per il Torino
Calcio di rigore per il Torino: braccio largo di Tomori che prova a contrastare Adams.
Il Milan cerca subito di prendere il comando del gioco
Pavlovic tenta il passaggio in verticale per Rabiot, ma al francese non riesce il controllo. È il Milan che cerca subito di alzare la pressione e prendere il comando del gioco.
Torino-Milan in diretta, inizia la partita
Via! Allo Stadio Olimpico Grande Torino prende il via l'incontro tra il Torino e il Milan, l'ultimo della 14ª giornata.
Come arriva il Torino
Il piatto piange per il Toro, che dopo aver perso le ultime due partite di Serie A è ritornato in posizioni scomode. Il margine sulle ultime tre è ampio, ma non enorme per questo c'è bisogno di fare risultato. Baroni ha già battuto Roma e Napoli.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan è la squadra con il minor numero di sconfitte in campionato, ha perso solo la prima partita. Ciò significa che ha una serie positiva lunga, dodici partite senza ko. L'ultimo incontro di campionato è stato vincente, 1-0 con la Lazio che però si è presa la rivincita pochi giorni dopo in Coppa Italia. Vincendo il Milan salirebbe a 31 passerebbe di una lunghezza l'Inter e riprenderebbe il Napoli.
Torino-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, le scelte di Baroni e Allegri:
TORINO (3-5-2) Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni.
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, c'è Landucci).
Dove vedere Torino-Milan di Serie A in TV e streaming
Il Monday Night della 14ª Giornata di Serie A lo disputeranno il Torino e il Milan. L'incontro si potrà seguire sia su DAZN, che trasmette ogni partita del campionato, che su Sky, con la telecronaca di Compagnoni e Gobbi. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.