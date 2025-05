Torino-Inter 0-1 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

34' Gioco interrotto, Martinez e De Vrij sono a terra doloranti e i sanitari nerazzurri si sono fiondati in campo per verificarne le condizioni.

33' Lazaro scodella la palla in area, Martinez e De Vrij si scontrano violentemente dopo l'uscita sbagliata del portiere spagnolo.

32' Fallo di Asllani su Adams e punizione in posizione centrale per il Torino. Siamo a circa 30 metri dalla porta dell'Inter.

32' Adams calcia col destro dal limite trovando la respinta della difesa nerazzurra.

31' Martinez rischia tantissimo toccando in verticale per Asllani, l'albanese però rimane freddo non perdendo palla e lancia Correa nello spazio. La sfera schizza però sul terreno bagnato e finisce direttamente tra le braccia di Milinkovic-Savic.

30' Tocco di Vlasic per liberare Dembelé in area, il suo destro in controbalzo finisce però in curva.

29' Masina atterra Zalewski, ora stabilmente sul centrodestra del centrocampo nerazzurro. La Penna fischia fallo per il nerazzurro.

28' Ha iniziato a piovere copiosamente sull'impianto torinese.

27' Correa colpisce di testa sul calcio d'angolo nerazzurro prolungando sul secondo palo, la difesa granata libera.