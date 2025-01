Sinner-Zverev LIVE agli Australian Open, il risultato in diretta della finale: Jannik 4-3 nel primo set

Zverev vince cinque punti di fila, 0-15 e può esserci qualche pensiero. Non per Sinner che di punti in fila ne vince tre e si porta sul 40-15. Zverev si rimette in parità, dopo un errore di Jannik sotto rete. Sinner vince un gran punto da fondo ed è ancora avanti. Ma è ancora parità, dopo un errore da fondo dell'italiano. Un lunghissimo scambio si chiude con un errore banale di Zverev, altro vantaggio per Sinner che poi va 3-2.