Sinner-Spizzirri all’Australian Open in diretta: in palio gli ottavi contro uno tra Darderi e Khachanov

Jannik Sinner agli Australian Open torna in campo contro Eliot Spizzirri per il terzo turno. Si gioca non prima delle 2 nella notte italiana. Il numero due del mondo dopo le vittorie contro Gaston e Duckworth se la vedrà con il coetaneo americano, 85° del ranking che ha battuto all'esordio Fonseca. Nessun precedente tra i due che si giocano un posto negli ottavi e la seconda settimana dello Slam, contro uno tra Khachanov e Darderi. Diretta TV e streaming su Eurosport, Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.
Il prossimo avversario in tabellone
Il vincente dell'incontro tra Sinner e Spizzirri incrocerà agli ottavi uno tra Khachanov e Darderi. Il russo, 15a testa di serie del torneo è favorito, ma attenzione all'azzurro. Il sogno è quello di un derby azzurro nella seconda settimana dello Slam australiano.
I precedenti tra Sinner e Spizzirri
Quella tra Sinner e Spizzirri è una sfida inedita. Nonostante i due siano coetanei, non si sono mai affrontati né a livello ATP, né nei circuiti inferiori. Questo perché lo statunitense ha affrontato soprattutto il circuito Challenger.
Dove vedere Sinner-Spizzirri oggi agli Australian Open in TV e streaming
La partita tra Sinner e Spizzirri valida per il terzo turno degli Australian Open si potrà vedere in TV sfruttando lo streaming di Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Nessuna trasmissione in chiaro dunque, ma solo in abbonamento ai suddetti canali. Chi è in possesso di Smart TV potrà collegarsi alle app, mentre gli altri potrebbero usare dispositivi compatibili con TV tradizionali. Stessi canali in streaming su dispositivi portatili e fissi.