Tennis
video suggerito
Live

Sinner-Spizzirri all’Australian Open in diretta: in palio gli ottavi contro uno tra Darderi e Khachanov

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
24 Gennaio 2026 1:00
Ultimo agg. 1:22
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner agli Australian Open torna in campo contro Eliot Spizzirri per il terzo turno. Si gioca non prima delle 2 nella notte italiana. Il numero due del mondo dopo le vittorie contro Gaston e Duckworth se la vedrà con il coetaneo americano, 85° del ranking che ha battuto all'esordio Fonseca. Nessun precedente tra i due che si giocano un posto negli ottavi e la seconda settimana dello Slam, contro uno tra Khachanov e Darderi. Diretta TV e streaming su Eurosport, Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Australian Open
01:20

Il prossimo avversario in tabellone

Il vincente dell'incontro tra Sinner e Spizzirri incrocerà agli ottavi uno tra Khachanov e Darderi. Il russo, 15a testa di serie del torneo è favorito, ma attenzione all'azzurro. Il sogno è quello di un derby azzurro nella seconda settimana dello Slam australiano.

A cura di Marco Beltrami
01:10

I precedenti tra Sinner e Spizzirri

Quella tra Sinner e Spizzirri è una sfida inedita. Nonostante i due siano coetanei, non si sono mai affrontati né a livello ATP, né nei circuiti inferiori. Questo perché lo statunitense ha affrontato soprattutto il circuito Challenger.

A cura di Marco Beltrami
01:00

Dove vedere Sinner-Spizzirri oggi agli Australian Open in TV e streaming

La partita tra Sinner e Spizzirri valida per il terzo turno degli Australian Open si potrà vedere in TV sfruttando lo streaming di Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Nessuna trasmissione in chiaro dunque, ma solo in abbonamento ai suddetti canali. Chi è in possesso di Smart TV potrà collegarsi alle app, mentre gli altri potrebbero usare dispositivi compatibili con TV tradizionali. Stessi canali in streaming su dispositivi portatili e fissi.

A cura di Marco Beltrami
Jannik Sinner
Tennis
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views