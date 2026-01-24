Sinner-Spizzirri all’Australian Open in diretta: in palio gli ottavi contro uno tra Darderi e Khachanov

Jannik Sinner agli Australian Open torna in campo contro Eliot Spizzirri per il terzo turno. Si gioca non prima delle 2 nella notte italiana. Il numero due del mondo dopo le vittorie contro Gaston e Duckworth se la vedrà con il coetaneo americano, 85° del ranking che ha battuto all'esordio Fonseca. Nessun precedente tra i due che si giocano un posto negli ottavi e la seconda settimana dello Slam, contro uno tra Khachanov e Darderi. Diretta TV e streaming su Eurosport, Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI