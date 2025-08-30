Sinner-Shapovalov in diretta agli US Open 0-0: Jannik cerca il passaggio agli ottavi di finale

Jannik Sinner torna in campo agli US Open per sfidare Denis Shapovalov: in palio c'è un posto agli ottavi di finale del torneo. I due si sono incontrati una sola volta agli Australian Open del 2021 dove ci fu dopo una vittoria incredibile del canadese che si impose in cinque set e quasi quattro ore di gioco. La gara è in corso, è visibile in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e SuperTenniX.