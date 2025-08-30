sport
Sinner-Shapovalov in diretta agli US Open 0-0: Jannik cerca il passaggio agli ottavi di finale

Sinner sfida Shapovalov nel primo turno degli US Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

30 Agosto 2025 18:00
Ultimo agg. 19:44
Immagine

Jannik Sinner torna in campo agli US Open per sfidare Denis Shapovalov: in palio c'è un posto agli ottavi di finale del torneo. I due si sono incontrati una sola volta agli Australian Open del 2021 dove ci fu dopo una vittoria incredibile del canadese che si impose in cinque set e quasi quattro ore di gioco. La gara è in corso, è visibile in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e SuperTenniX.

19:44

Shapovalov avanti 4-2 al sesto game

Sinner torna a vincere il suo turno di battuta a zero, ma ha un break da recuperare a Shapovalov che intanto continua a marciare a un buon ritmo: il canadese risponde benissimo e al sesto game vince per 4-1. Jannik deve riprendere il controllo della situazione.

A cura di Ada Cotugno
19:33

Shapovalov cerca di mettere in difficoltà Sinner

Ottimo avvio del canadese che al terzo game è avanti di 2-1. Ha aperto la partita tenendo il servizio a zero contro Sinner che sta cercando di mettersi sui binari giusti.

A cura di Ada Cotugno
18:53

Cobolli si ritira, Musetti va agli ottavi

Immagine

Grande sfortuna per Cobolli che si ritira nel terzo set del derby italiano contro Musetti. Il toscano era avanti di 2 set a 0 ma ha vinto per il ritiro dell'avversario che non è riuscito a finire la partita a causa delle sue condizioni fisiche. Bellissimo l'abbraccio tra i due alla fine del match, Musetti vola per la prima volta agli ottavi di finale.

A cura di Ada Cotugno
18:40

Il tabellone di Sinner agli US Open

Il tabellone di Sinner potrebbe regalargli un percorso tutto sommato semplice: oggi al terzo turno sfida Shapovalov e agli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra l’americano Tommy Paul ed il kazako Alexander Bublik. Ai quarti invece potrebbe esserci un derby tutto italiano tra Musetti o Cobolli, mentre nell'eventuale semifinale potrebbe trovarsi contro Alexander Zverev.

A cura di Ada Cotugno
18:30

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

L’unico precedente tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov risale agli Australian Open 2021, quando i due si affrontarono al primo turno. Fu una battaglia estenuante durata quasi quattro ore, con Shapovalov che riuscì a imporsi in cinque set (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4).

A cura di Ada Cotugno
18:20

A che ora gioca Sinner contro Shapovalov: l'orario

Oggi Sinner scenderà in campo contro Shapovalov agli Us Open. La partita non comincerà prima delle ore 19:00.

A cura di Ada Cotugno
18:10

Chi è Shapovalov, l'avversario di Sinner

Immagine

Denis Shapovalov, 26 anni, numero 29 del ranking, sarà l’avversario di Jannik Sinner nel terzo turno degli US Open 2025. In passato ha pronunciato commenti controversi sul caso di positività di Sinner al Clostebol, criticando un presunto trattamento di favore (poi smentito). I due si sono affrontati una sola volta, con vittoria di Shapovalov all’Australian Open 2021 in una partita durata oltre quattro ora.

A cura di Ada Cotugno
18:00

Dove vedere Sinner-Shapovalov in tv oggi agli US Open

Sinner non scenderà in campo contro Shapovalov prima delle 19 di oggi. Sarà possibile assistere alla sfida in diretta tv in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e SuperTenniX.

A cura di Ada Cotugno
Jannik Sinner
sport
