Sinner-Rublev, la diretta al Roland Garros: chi vince affronta Bublik, fuori Draper

Jannik Sinner affronta oggi Andrey Rublev nel match degli ottavi del Roland Garros in programma non prima delle 20:15 sul campo Philippe Chatrier. Il numero uno al mondo, reduce dal successo su Lehecka, se la vedrà contro il 15° giocatore del ranking ATP nella sfida che mette in palio i quarti contro Bublik, giustiziere di Draper. Nove i precedenti con 6 vittorie di Sinner e 3 di Rublev. Diretta TV su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN. Streaming su Sky GO, DAZN, NOW e Discovery+

2 minuti fa 19:33 Impresa di Bublik contro Draper, sarà lui l'avversario di Sinner o Rublev Impresa a sorpresa di Bublik contro Draper! Il kazako vola ai quarti dove affronterà uno tra Sinner e Rublev. Prestazione eccezionale del giocoliere che non ha fatto capire letteralmente nulla al suo avversariao. A cura di Marco Beltrami 4 minuti fa 19:30 Sinner-Rublev, i precedenti Jannik Sinner e Andrey Rublev sono avversari ormai abituali: si sono affrontati già 9 volte nel circuito ATP. L’italiano ha avuto la meglio in sei occasioni e, a partire dal 2023, aveva infilato una serie di tre successi consecutivi, interrotta solo dalla sconfitta al Masters 1000 di Montreal. Sinner però si è subito riscattato, battendo Rublev nei quarti di Cincinnati. Forte del ranking e delle ultime prestazioni, il numero uno al mondo parte con i favori del pronostico. A cura di Marco Beltrami 20 minuti fa 19:15 Chi è Rublev, l'avversario di Sinner oggi al Roland Garros Rublev attualmente è il numero 15 del mondo, ma in carriera si è issato fino alla 5a posizione. 17 i titoli vinti complessivamente, con i quarti di finale raggiunti in tutti gli Slam. Giocatore di grande spinta e pressing da fondo, sta vivendo un momento particolare: deve fare i conti con una situazione non semplice a livello mentale, dopo gli sfoghi in campo del passato. Grande lavoro su se stesso per ritrovare la serenità perduta. A cura di Marco Beltrami 35 minuti fa 19:00 Sinner-Rublev oggi al Roland Garros, programma e diretta live La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è in programma oggi al Roland Garros e andrà in scena sul campo Centrale Philippe Chatrier in sessione serale, con inizio previsto non prima delle 20:15. L’azzurro e il russo chiuderanno il programma di giornata, dopo i match Alexandrova-Gauff, Boisson-Pegula e Norrie-Djokovic. S'inizierà a giocare alle ore 11. A cura di Marco Beltrami