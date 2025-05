Sinner-Paul in diretta, la semifinale degli Internazionali di Roma LIVE: in palio la finale contro Alcaraz

Jannik Sinner affronta Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP, reduce da un successo fantasmagorico con Ruud, cerca la prima finale a Roma della sua carriera. Sinner non ha perso nemmeno un set nei quattro incontri disputati, gli altri li ha vinti con Navone, de Jong e Cerundolo. Tommy Paul è un tennista americano, che invece per la seconda volta è in semifinale agli Internazionali. Chi vince sfiderà Alcaraz, che ha vinto in due sete con Musetti. I precedenti sono quattro, 3-1 per Jannik. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 20:30 e si potrà seguire in chiaro su Rai 1 e su Sky, canali 201 e 203. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

